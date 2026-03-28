Хто захопить Землю, якщо люди зникнуть: відповідь вчених

Якщо людство раптово зникне, екосистеми Землі не залишаться порожніми — їхній баланс швидко зміниться, а окремі види отримають шанс на стрімке поширення. Втім, питання не лише у виживанні, а й у тому, чи зможе хтось зайняти домінантне становище.

Про це повідомило видання Daily Galaxy.

Протягом тисячоліть люди істотно впливали на довкілля, змінюючи природні ланцюги та спричиняючи зникнення багатьох видів. Зокрема, заселення Австралії приблизно 47 тисяч років тому збіглося з вимиранням великих сумчастих, як-от дипротодон.

«Цей давній вплив залишив значну екологічну порожнечу. Її заповнення вимагатиме більше, ніж просто стійкості. Це вимагатиме інтелекту, координації та здатності змінювати довкілля сталим чином», — йдеться в статті.

Серед імовірних «кандидатів» на домінування часто називають приматів — шимпанзе та горил. Вони мають розвинені когнітивні здібності та можуть користуватися простими інструментами. Водночас, як пояснив професор Оксфордського університету Тім Колсон, їхня залежність від складних соціальних структур і обмежене спілкування можуть ускладнити адаптацію до різко зміненого середовища.

Інтелектуальні морські ссавці — дельфіни та кити — також мають обмеження: через особливості анатомії вони не здатні активно взаємодіяти з предметами або створювати інструменти.

Натомість деякі види можуть швидко скористатися відсутністю людини. Зокрема, бурі щури вже поширені майже по всьому світу й здатні стрімко розмножуватися. Проте, за словами дослідника Джеймса Фейра, їм бракує абстрактного мислення та комунікації, а також вони залишаються здобиччю для хижаків. Подібна ситуація і з дикими котами та собаками: їхні популяції можуть зрости, але з часом вони зіткнуться з конкуренцією сильніших хижаків.

Найбільш несподіваними претендентами вчені називають птахів, зокрема представників родини воронових. Дослідження, зокрема дані BBC Future, свідчать, що ворони й круки здатні вирішувати складні задачі та використовувати інструменти. Наприклад, у Японії зафіксовано, як ворони кидають горіхи під колеса авто, щоб ті розкололи шкаралупу.

Окремі види, як-от новокаледонські ворони, можуть виготовляти знаряддя праці, що вказує на розуміння причинно-наслідкових зв’язків. Додатково дослідження Ірен Пепперберг показали, що африканські сірі папуги здатні осмислено використовувати елементи мови.

Водночас, як зазначає еволюційна біологиня Патрісія Бреннан, кліматичні зміни також впливатимуть на майбутній розподіл видів, змушуючи тварин адаптуватися до нових температурних умов.

«Жоден існуючий вид насправді не має всього необхідного, щоб замінити людей. Якби ми зникли, екосистеми реорганізувалися б, але немає гарантії, що з’явиться новий домінантний вид», — йдеться в статті.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що в Болгарії виявили скам’янілість мавпи виду Graecopithecus freybergi, віком понад 7 мільйонів років, яка могла пересуватися на двох ногах.