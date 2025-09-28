Хто залишиться без роботи через ШІ: список професій

ШІ / © Pixabay

Розвиток штучного інтелекту може спричинити масштабне скорочення робочих місць у різних сферах. Є професії менш вразливі до заміщення ШІ.

Про це розповів Генеральний директор OpenAI Сем Альтман в інтерв’ю для американського журналіста Такера Карлсона.

Які робочі місця опиняться під загрозою

Альтман зазначив, що масштаби впливу ШІ на ринок праці настільки великі, що іноді він не може спати через відповідальність перед людьми.

«Я впевнений, що багато працівників, які зараз надають підтримку клієнтам по телефону або комп’ютеру, втратять роботу, і що штучний інтелект буде виконувати ці функції краще», — заявив він.

За його словами, наукові дослідження показують, що приблизно половина робочих місць змінюється кожні 75 років. ШІ може значно пришвидшити ці трансформації, залишаючи людям мало часу на адаптацію.

Він турбується про професії розробників та програмістів, які можуть бути заміщені ШІ. Натомість ті сфери, що передбачають безпосередній контакт з людьми — наприклад, догляд за хворими — менш вразливі до автоматизації.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що дослідники у сфері штучного інтелекту попереджають, що в найближчі 2–5 років може з’явитися надрозумний ШІ. Вони вважають, що такий ІСІ може вийти з-під контролю і становити серйозну загрозу для існування людства.