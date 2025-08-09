Хто збудував Велику піраміду: нова теорія кидає виклик офіційній історії

Велика піраміда в Гізі / © Associated Press

Велика піраміда в Гізі — одне з найвідоміших і найдосконаліших архітектурних творінь Стародавнього Єгипту — вже понад чотири тисячі років залишається предметом суперечок серед науковців та прихильників альтернативної історії. Офіційна версія приписує її зведення фараону Хуфу близько 4,5 тисячі років тому, проте британський автор Ґрем Генкок висуває іншу гіпотезу.

Про це повідомило видання Daily Mail.

Дослідник заявив, що піраміда може бути значно старшою — близько 12,5 тисяч років. Свої припущення Генкок пояснює геологічними та астрономічними ознаками, які, на його думку, суперечать загальноприйнятій хронології. Зокрема, він звертає увагу на сліди ерозії Великого Сфінкса, які, за його словами, могли утворитися лише під дією сильних опадів, відсутніх у регіоні впродовж останніх кількох тисячоліть. Це, на його думку, вказує на значно давніше походження монумента — часи завершення останнього льодовикового періоду.

Відомий єгиптолог Захі Хавасс категорично заперечує таку інтерпретацію. Він наполягає, що ерозія Сфінкса спричинена багатовіковим впливом вітру, а не дощів. Як доказ Хавасс наводить археологічні та письмові джерела, зокрема знайдені у Ваді ель-Джарф папіруси, де детально описано транспортування каменю та організацію робіт під час правління Хуфу. У цих документах згадується керівник будівництва Мерер, який вів щоденник робіт.

Наукова спільнота підкреслює: наразі немає археологічних доказів існування розвиненої цивілізації в Єгипті понад 12 тисяч років тому, а наявні матеріали підтверджують дату спорудження Великої піраміди в період IV династії. Водночас гіпотеза Генкока продовжує привертати увагу та провокувати нові дискусії щодо походження одного з найбільших архітектурних символів світу.

