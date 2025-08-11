Хвороба Альцгеймера: вчені з’ясували, який хімічний елемент дозволить її перемогти

Хвороба Альцгеймера / © nature.com

Науковці з’ясували, що літій може допомагати при хворобі Альцгеймера. Він сприяє покращенню пам’яті, відновлює роботу мозку та допомагає розщеплювати білкові «бляшки», які провокують розвиток атеросклерозу та деменції.

Це відкриття може стати основою для нових способів лікування. Про це свідчать результати дослідження, опубліковані у журналі Nature.

Результати семирічної роботи науковців з Гарвардської медичної школи показали, що зниження рівня літію в мозку може сприяти розвитку хвороби Альцгеймера.

Дослідження показало: вимірювання рівня літію може допомогти виявити хворобу Альцгеймера за кілька років до появи перших симптомів. За словами керівника дослідження Брюса Янкнера, це можна зробити, аналізуючи спинномозкову рідину, кров або за допомогою візуалізації мозку.

У здоровому мозку літій допомагає нейронам взаємодіяти між собою, підтримуючи зв’язки та канали між ними. Він також сприяє утворенню мієліну — захисної оболонки, яка покриває ці канали. Крім того, літій допомагає спеціальним клітинам мозку — мікроглії — очищати мозок від залишків, що можуть заважати його роботі.

«У мишей, що старіють, літій сприяє хорошій роботі пам’яті. У старіючих людей вищий рівень літію також пов’язаний з кращою пам’яттю», — каже Янкнер.

Натомість нестача літію в мозку пов’язана з погіршенням стану при хворобі Альцгеймера у мишей. Коли літію в мозку стає менше, прискорюється утворення шкідливих білкових скупчень, які заважають нервовим клітинам «спілкуватися» між собою — саме це і відбувається у хворих на Альцгеймера. Самі бляшки також «відтягують» літій, зменшуючи його здатність допомагати мозку.

Крім того, нестача літію погіршує стан синапсів, пошкоджує мієлін (який захищає нервові волокна), і знижує здатність мікроглії — клітин, які «прибирають» у мозку — розщеплювати ці бляшки.

Хоча літію в мозку дуже мало, він виконує важливу функцію. Команда Янкнера дослідила понад 500 зразків людського мозку і виявила, що природний рівень літію в цьому органі в тисячу разів нижчий, ніж у ліках, які дають пацієнтам із біполярним розладом.

Команда Янкнера дослідила, що обмеження літію у харчуванні викликає втрату пам’яті та синапсів у мишей.

«Коли ми давали мишам оротат літію (харчову добавку на основі літію — ред.), їхня пам’ять поверталася до рівня молодих, шестимісячних тварин», — розповів Янкнер.

Оротат літію допоміг мишам зменшити утворення шкідливих білкових бляшок (амілоїду) і клубочків тау, а також покращив здатність мікрогліальних клітин очищати мозок від цих бляшок.

Таким чином дослідники змогли зупинити розвиток хвороби в мишей і відновити роботу їхнього мозку, використовуючи літій оротат у дуже малих дозах — достатніх для того, щоб відтворити природний рівень цього металу в мозку.

«На сьогодні я не рекомендую людям приймати літій, оскільки він не був затверджений як засіб лікування. Ми завжди маємо бути обережними, оскільки все (йдеться про результати дослідження — ред.) може змінитися, коли переходиш від мишей до людей», — застеріг керівник дослідження Брюс Янкнер, зазначивши, що результати ще мають підтвердити інші лабораторії.

Це відкриття може допомогти раніше виявляти хворобу, краще розуміти принципи старіння мозку та створити нові способи лікування недуги.

Хоча останнім часом у лікуванні хвороби Альцгеймера відбулися значні прориви, жоден препарат покине зміг зупинити або повернути назад розвиток захворювання.

Літій широко використовують для лікування біполярного розладу, а попередні дослідження показували, що він може бути корисним і при хворобі Альцгеймера. Наприклад, у 2017 році в Данії з’ясували, що люди, які п’ють воду з природним вмістом літію, рідше хворіють на деменцію.

Однак нове дослідження вперше докладно описує, як саме літій впливає на мозок — зокрема, на різні типи мозкових клітин, і що може статися, якщо в літньому віці його не вистачає.

Лі-Хуей Цай, директорка Інституту навчання та пам’яті при MIT, яка не брала участі в дослідженні, назвала його «дуже цікавим». Вона зазначила, що це особливо важливо, адже більшість дослідників зосереджуються переважно на генетичних причинах хвороби Альцгеймера.

“Оскільки оротат літію є надзвичайно дешевим, сподіваємося, що ми швидко отримаємо результати ретельних рандомізованих випробувань. І я б сказав, що це буде сором для клінічної спільноти, якщо це не відбудеться відразу», — сказав Метт Кеберлайн, колишній директор Інституту досліджень старіння при Університеті Вашингтона, який не брав участі в дослідженні.

Наразі лікування хвороби Альцгеймера переважно допомагає лише полегшити симптоми та уповільнити погіршення пам’яті й мислення.

Препарати, які існують, — це або антитіла, які створюють у лабораторії, і які зв’язуються з шкідливими білковими бляшками в мозку та допомагають їх позбутися, або інгібітори холінестерази, що підвищують рівень ацетилхоліну — важливої хімічної речовини, яка допомагає пам’яті, увазі та роботі м’язів.

Раніше ТСН.ua повідомляв, що знайдено засіб, який покращує роботу мозку літніх людей. Дослідники стверджують, що вживання клітковини покращує когнітивні здібності та швидкість реакції.