Хижа «індичка» з надмасивними кігтями: у Монголії знайшли новий вид динозавра

Уявлення ШІ про динозавра Shri rapax

Реклама

Вчені виявили в давніх пустелях Монголії новий вид хижого динозавра, названого Shri rapax, що був близьким родичем велоцираптора. Його відрізняли потужні руки та надзвичайно довгі кігті, які дозволяли полювати на більшу здобич.

Як повідомляє Interesting Engineering, скам’янілі рештки були знайдені в формації Дзадохта в пустелі Гобі. Ця геологічна область була пустелею з розкиданими озерами 75-71 мільйон років тому, в пізньому крейдяному періоді.

«Shri rapax мав масивніший череп і більш міцну щелепу, довшу шию, міцніші руки та надзвичайно сильний другий палець із вражаючим кігтем довжиною близько восьми сантиметрів», — сказав Паскаль Годефруа, палеонтолог та співавтор дослідження.

Реклама

За його словами, це свідчить про те, що Shri rapax спеціалізувався на полюванні на більшу або важчу здобич, ніж його близькі родичі.

Стратегія полювання

Shri rapax жив поряд зі своїм сучасником — велоцираптором. Обидва динозаври мали довжину близько двох метрів, але Shri rapax мав кілька фізичних відмінностей. Палеонтологи вважають, що його потужні руки свідчать про іншу стратегію полювання.

На відміну від велоцираптора, який, ймовірно, використовував свій серпоподібний пазур на нозі, Shri rapax, очевидно, використовував свої сильні руки та кисті, щоб утримувати більшу або складнішу здобич. Після того, як здобич була зафіксована, він добивав її потужними укусами.

Хоча його точний раціон ще вивчається, потенційною здобиччю могли бути рогатий динозавр протоцератопс та молоді панцирні пінакозаври. Цікаво, що в тих же геологічних шарах міститься багато скам’янілостей саме цих травоїдних тварин.

Реклама

Shri rapax також міг полювати групами.

Найближчий родич сучасних птахів

Скам’янілість стародавнього динозавра була дивовижно добре збережена, кістки були все ще з’єднані. Скелет, згорнутий у позу з піднятою шиєю і хвостом, свідчить про те, що динозавр або задихнувся, або втонув, можливо, після поховання піщаною дюною, що обвалилася.

На скам’янілості не було знайдено слідів пір’я, проте вчені впевнені, що воно було. Такий висновок ґрунтується на доказах, отриманих від подібних скам’янілостей, виявлених у Китаї, які були повністю опірені. Це також підтверджується виявленням точок кріплення пір’я у велоцираптора, що був знайдений в цій самій геологічній формації.

«Ми майже впевнені, що Shri rapax мав пір’я і нагадував велику індичку. Це сімейство хижих динозаврів, дромеозаври, є найближчими родичами сучасних птахів», — зазначили вчені.

Реклама

Складний шлях до музею

Скам’янілість Shri rapax мала нелегкий шлях. Її незаконно вивезли з Монголії, контрабандою переправили з країни і продали на чорному ринку. Після кількох перепродажів її придбала французька компанія, яка повідомила про це в Інститут природничих наук. Палеонтологи змогли зробити 3D-сканування черепа, що стало ключовим кроком, оскільки пізніше череп був втрачений.

Після переговорів повний скелет Shri rapax був офіційно повернений на батьківщину в Монголію.

Нагадаємо, зуби динозаврів виявились «капсулами часу» та допомогли відтворити доісторичний клімат. Вчені змогли реконструювати склад атмосфери, якою дихали динозаври, завдяки аналізу ізотопів кисню в їхніх скам’янілих зубах.