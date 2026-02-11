Хижак став вегетаріанцем 307 млн років тому: нове відкриття вчених

Хижак / © ТСН

Реклама

Новий вид тетрапода Tyrannoroter heberti, що жив 307 мільйонів років тому, вважається одним із перших наземних тварин, які експериментували з травоїдним харчуванням.

Про це пише видання ScienceAlert.

Як повідомили дослідники з Філдського музею природознавства в Чикаго та Карлтонського університету в Канаді, Tyrannoroter був невеликим хижо-травоїдним тетраподом завдовжки близько 25 сантиметрів. Скам’янілу черепну коробку тварини знайшли всередині викопаного пня в Новій Шотландії (Канада) та детально дослідили за допомогою високороздільного мікро-КТ.

Реклама

«Це один із найдавніших відомих чотириногих, які харчувалися рослинами», — зазначив Ар’ян Манн, еволюційний біолог і співавтор дослідження.

«Виявлення Tyrannoroter показує, що експерименти з травоїдністю почалися ще у найраніших наземних тетраподів — предків усіх сухопутних хребетних, включно з людьми».

Череп Tyrannoroter містив ряд звичних зубів, а також кісткові пластини — так звані «зубні батареї» — у верхній та нижній щелепах. Як і у пізніших травоїдних, включно з динозаврами, ці пластини терлися одна об одну, подрібнюючи жорсткі рослини.

«Ми були вражені тим, що виявили всередині рота: ці додаткові зуби були створені для подрібнення їжі, особливо рослинної», — розповіла Гілларі Маддін, палеонтолог і старший автор дослідження.

Реклама

Вчені зазначають, що Tyrannoroter, ймовірно, не був строгим вегетаріанцем — він міг харчуватися і дрібними комахами чи членистоногими, що, можливо, допомогло його травній системі пристосуватися до рослинної їжі.

Після виявлення ознак травоїдного харчування у Tyrannoroter дослідники перевірили й інші скам’янілості родини pantylid і знайшли подібні зубні структури навіть у зразках віком 318 мільйонів років.

«Наші результати, разом із іншими сучасними дослідженнями, дають прямі докази того, що травоїдність з’явилася дуже швидко після виходу тетраподів на сушу», — йдеться у публікації.

Ця знахідка переглядає хронологію походження травоїдних тетраподів і показує, що експерименти з рослинною їжею почалися майже відразу після колонізації суші чотириногими.

Реклама

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Аргентині на півдні Патагонії виявили скам’янілості нового гігантського крокодилоподібного хижака Kostensuchus atrox, який жив 70 млн років тому. Тварина досягала 3,5 м завдовжки і важила до 250 кг, мала потужні щелепи та гострі зуби, ймовірно полювала на динозаврів середнього розміру.