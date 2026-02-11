- Дата публікації
Хижак став вегетаріанцем 307 млн років тому: нове відкриття вчених
Вчені описали новий вид Tyrannoroter heberti, що харчувався рослинами
Новий вид тетрапода Tyrannoroter heberti, що жив 307 мільйонів років тому, вважається одним із перших наземних тварин, які експериментували з травоїдним харчуванням.
Про це пише видання ScienceAlert.
Як повідомили дослідники з Філдського музею природознавства в Чикаго та Карлтонського університету в Канаді, Tyrannoroter був невеликим хижо-травоїдним тетраподом завдовжки близько 25 сантиметрів. Скам’янілу черепну коробку тварини знайшли всередині викопаного пня в Новій Шотландії (Канада) та детально дослідили за допомогою високороздільного мікро-КТ.
«Це один із найдавніших відомих чотириногих, які харчувалися рослинами», — зазначив Ар’ян Манн, еволюційний біолог і співавтор дослідження.
«Виявлення Tyrannoroter показує, що експерименти з травоїдністю почалися ще у найраніших наземних тетраподів — предків усіх сухопутних хребетних, включно з людьми».
Череп Tyrannoroter містив ряд звичних зубів, а також кісткові пластини — так звані «зубні батареї» — у верхній та нижній щелепах. Як і у пізніших травоїдних, включно з динозаврами, ці пластини терлися одна об одну, подрібнюючи жорсткі рослини.
«Ми були вражені тим, що виявили всередині рота: ці додаткові зуби були створені для подрібнення їжі, особливо рослинної», — розповіла Гілларі Маддін, палеонтолог і старший автор дослідження.
Вчені зазначають, що Tyrannoroter, ймовірно, не був строгим вегетаріанцем — він міг харчуватися і дрібними комахами чи членистоногими, що, можливо, допомогло його травній системі пристосуватися до рослинної їжі.
Після виявлення ознак травоїдного харчування у Tyrannoroter дослідники перевірили й інші скам’янілості родини pantylid і знайшли подібні зубні структури навіть у зразках віком 318 мільйонів років.
«Наші результати, разом із іншими сучасними дослідженнями, дають прямі докази того, що травоїдність з’явилася дуже швидко після виходу тетраподів на сушу», — йдеться у публікації.
Ця знахідка переглядає хронологію походження травоїдних тетраподів і показує, що експерименти з рослинною їжею почалися майже відразу після колонізації суші чотириногими.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Аргентині на півдні Патагонії виявили скам’янілості нового гігантського крокодилоподібного хижака Kostensuchus atrox, який жив 70 млн років тому. Тварина досягала 3,5 м завдовжки і важила до 250 кг, мала потужні щелепи та гострі зуби, ймовірно полювала на динозаврів середнього розміру.