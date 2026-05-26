Хижий динозавр рухався зі швидкістю черепахи: вчені зробили неймовірне відкриття

Динозавр / © Pixabay

На півночі Китаю вчені дослідили одне з найбільших у країні полів слідів динозаврів та виявили незвичну деталь — один із хижих динозаврів пересувався зі швидкістю лише близько 1 км/год. Це приблизно відповідає темпу ходьби черепахи та є одним із найповільніших показників руху тероподів, які коли-небудь фіксували дослідники.

Про це повідомило видання Interesting Engineering.

Поле слідів розташоване у районі Сюаньхуа в місті Чжанцзякоу провінції Хебей. На відкритій території площею приблизно 30 тисяч квадратних метрів науковці виявили понад 5000 відбитків. За інформацією місцевих геологів, ця знахідка належить до найбільших місць зі слідами динозаврів у Китаї.

Спершу дослідникам була відома лише одна ділянка зі слідами завроподів і тероподів, однак згодом вони знайшли ще дві — за 1,5 та 2,25 кілометра від першої. На цих територіях збереглися 27 трипалих слідів типу гралатор завдовжки від 10,1 до 26,7 сантиметра.

Пізніше міжнародна команда вчених із Китаю, Бразилії та Австралії детально дослідила відбитки та розділила їх на 16 більших і 11 менших слідів. Встановлено, що вони належать до формації Тученцзи, вік якої оцінюють приблизно у 154–134 мільйони років.

Найцікавіші результати отримали під час аналізу третьої ділянки. Команда під керівництвом Сін Ліди з Китайського університету геологічних наук у Пекіні виміряла п’ять добре збережених слідів невеликого теропода. Довжина кроків виявилася дуже малою — від 32 до 46 сантиметрів.

Після розрахунків дослідники дійшли висновку, що динозавр рухався зі швидкістю приблизно 0,28 метра за секунду, тобто близько 1 км/год. Учені назвали це рідкісним прикладом настільки повільного пересування теропода.

Для порівняння, інші невеликі динозаври цього періоду могли рухатися зі швидкістю 9–14 км/год. Значно швидшими були страусоподібні тероподи, зокрема орнітомімус, який, за оцінками, розганявся до 70–80 км/год. Велоцираптори могли досягати швидкості близько 60 км/год.

Науковці припускають, що повільний темп руху не був особливістю фізичних можливостей тварини. Ймовірно, динозавр просто неквапливо пересувався місцевістю, оглядаючи територію або вистежуючи здобич.

Дослідники наголошують, що сліди є важливим джерелом інформації про поведінку динозаврів. Якщо кістки дозволяють вивчати будову тіла, то відбитки можуть зберігати свідчення про те, як тварини рухалися та поводилися у конкретний момент часу.

