Кігтеподібні руки та горбата спина: вчені показали, який вигляд матимуть люди 2100 року

Учені створили 3D-модель майбутньої людини, яку назвали Мінді.

Про результати дослідження пише видання Daily Star.

Вчені дослідили, як технології впливають на людський організм та заявили, що люди, які житимуть 2100 року, можуть мати згорблену спину від постійного використання смартфонів, ноутбуків та інших технологій, а також менший мозок.

Експерти прогнозують, що менш ніж через 100 років у людей можуть з'явитися руки, схожі на кігті, через те, що вони все більше часу проводять зі своїми мобільними телефонами.

Крім того, вчені припустили, що люди розвинуть подвійну повіку, щоб захистити очі від шкідливого світла.

"Години, проведені в телефоні, напружують шию і виводять хребет з рівноваги. Як наслідок, м'язам шиї доводиться докладати додаткових зусиль, щоб підтримувати голову. Сидіння перед комп'ютером в офісі годинами поспіль також означає, що ваш тулуб витягується перед стегнами, замість того, щоб бути випрямленим і вирівняним", — сказав експерт з питань здоров'я та добробуту Калеб Баке, який створив цю модель.

Раніше вчені з'ясували, що приблизно 110 тисяч років тому наші доісторичні родичі зіткнулися з катастрофічним скороченням популяції. Таке явище називають “генетичним горлом”, коли різке зменшення різноманітності в межах одного виду ставить під загрозу його виживання.

Читайте також: