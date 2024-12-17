Кільця Сатурна виявилися старішими, ніж вважалось раніше: вчені зробили шокувальне відкриття

Їхній вік сягає 4–4,5 мільярда років — це такий самий час, як і самій планеті.

Нові дослідження показали, що кільця Сатурна існують не сотні мільйонів років, а кілька мільярдів.

Про це повідомило видання Space.

Раніше вчені вважали, що вік кілець становить 100-400 млн років. Таке припущення базувалося на спостереженнях космічного апарата "Кассіні", який у 2004 році зафіксував чистоту крижаних уламків, з яких складаються кільця. Передбачалося, що за мільярди років удари мікрометеоритів мали б забруднити лід пилом.

Нові дослідження пояснюють цю загадку: при зіткненні мікрометеоритів із крижаними брилами на швидкості понад 100 000 км/год відбувається випаровування, утворення газоподібних речовин і конденсація мікрочастинок. Більшість із них залишає систему кілець, що й дозволяє їм залишатися чистими.

Коли Сатурн сформувався близько 4,5 мільярдів років тому, а Сонячна система залишалася хаотичною ще близько 500 мільйонів років, у ній активно мігрували кам'янисті об'єкти. Це підвищувало ймовірність зіткнень між ними, які, на думку вчених, могли стати причиною утворення кілець Сатурна.

Ці відкриття підтверджують, що кільця могли утворитися під час хаотичного періоду ранньої Сонячної системи, коли зіткнення кам’янистих тіл були частими. Майбутні місії до Сатурна допоможуть остаточно підтвердити цей висновок.

Нагадаємо, космічний апарат NASA отримав унікальні знімки вулканічного супутника Іо.

Читайте також: