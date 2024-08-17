Кількість плям на Сонці досягла максимуму за 23 роки: чим це загрожує

Центр прогнозування космічної погоди NOAA повідомив, що сонячна активність перебуває на найвищому рівні від березня 2001 рокую

Про результати дослідження повідомляє Forbes.

Магнітна активність Сонця зростає протягом 11-річного циклу, її рівень вчені вимірюють щодня за кількістю сонячних плям.

Сонячні плями - це магнітні збурення на поверхні Сонця, розміри яких можуть перевершувати розміри Землі. Кількість плям у конкретний день показує, наскільки активною є наша зірка.

За словами вчених, наразі рівень сонячної активності досягнув максимуму за 23 роки. Водночас поточний 25 сонячний цикл активніший, ніж попередній, 24-й. Наразі рівень активності наближається до сили 23-го циклу, який тривав від 1996 до 2008 року.

Астрономи підраховують сонячні плями щодня від 1611 року. За даними SWPC NOAA, щоденна кількість сонячних плям досягла 337, чого не спостерігалося від березня 2001 року, але це лише попередня оцінка.

У липні SIDC оголосив, що середня кількість сонячних плям на місяць досягла 196,5. Це набагато більше, ніж пікове значення 115, яке прогнозувалося для максимуму поточного циклу. За прогнозами, він має настати між серпнем 2024 року та січнем 2025 року.

Раніше вчені попередили, що Сонце наближається до піку активності у своєму 11-річному циклі, що загрожує нашій планеті магнітними бурями, відключеннями електрики та перебоями зв'язку.

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