ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

Дата публікації
Категорія
Наука та IT
Кількість переглядів
98
Час на прочитання
1 хв

Кінець епохи: Тім Кук залишає посаду CEO Apple — хто стане наступником

Генеральний директор Тім Кук залишає посаду очільника Apple після понад десятиліття керівництва — його змінить топменеджер компанії.

Автор публікації
Олена Кузьмич
ТІм Кук / © Getty Images

Генеральний директор Apple Тім Кук оголосив про відставку. Він залишить посаду 1 вересня 2026 року після більш ніж 10 років керівництва компанією.

Про це пише Gizmodo.

Новим CEO стане Джон Тернус — нинішній віцепрезидент із апаратної інженерії, якого в компанії давно розглядали як можливого наступника.

Водночас Кук не залишить компанію повністю — він перейде на посаду виконавчого голови ради директорів, щоб забезпечити плавну передачу влади.

Тім Кук очолював Apple з 2011 року після Стів Джобс і за цей час перетворив компанію на одного з найдорожчих технологічних гігантів світу. Під його керівництвом Apple досягла ринкової вартості понад 4 трильйони доларів і значно розширила лінійку продуктів та сервісів.

У своїй заяві Кук назвав роботу на посаді CEO «найбільшою честю у житті» та подякував команді компанії.

Зміна керівництва відбувається в рамках заздалегідь підготовленого плану наступництва і стане однією з найважливіших трансформацій в історії Apple за останні роки.

Нагадаємо, що також ера Mac Pro закінчилася: Apple знімає з виробництва культовий ПК — що сталося.

Apple офіційно припинила виробництво Mac Pro після 20 років. Легендарний модульний десктоп більше не доступний у лінійці компанії.

Дата публікації
Кількість переглядів
98
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie