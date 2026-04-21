- Дата публікації
-
- Категорія
- Наука та IT
- Кількість переглядів
- 98
- Час на прочитання
- 1 хв
Кінець епохи: Тім Кук залишає посаду CEO Apple — хто стане наступником
Генеральний директор Тім Кук залишає посаду очільника Apple після понад десятиліття керівництва — його змінить топменеджер компанії.
Генеральний директор Apple Тім Кук оголосив про відставку. Він залишить посаду 1 вересня 2026 року після більш ніж 10 років керівництва компанією.
Про це пише Gizmodo.
Новим CEO стане Джон Тернус — нинішній віцепрезидент із апаратної інженерії, якого в компанії давно розглядали як можливого наступника.
Водночас Кук не залишить компанію повністю — він перейде на посаду виконавчого голови ради директорів, щоб забезпечити плавну передачу влади.
Тім Кук очолював Apple з 2011 року після Стів Джобс і за цей час перетворив компанію на одного з найдорожчих технологічних гігантів світу. Під його керівництвом Apple досягла ринкової вартості понад 4 трильйони доларів і значно розширила лінійку продуктів та сервісів.
У своїй заяві Кук назвав роботу на посаді CEO «найбільшою честю у житті» та подякував команді компанії.
Зміна керівництва відбувається в рамках заздалегідь підготовленого плану наступництва і стане однією з найважливіших трансформацій в історії Apple за останні роки.
