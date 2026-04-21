Кінець епохи: Тім Кук залишає посаду CEO Apple — хто стане наступником

ТІм Кук / © Getty Images

Генеральний директор Apple Тім Кук оголосив про відставку. Він залишить посаду 1 вересня 2026 року після більш ніж 10 років керівництва компанією.

Про це пише Gizmodo.

Новим CEO стане Джон Тернус — нинішній віцепрезидент із апаратної інженерії, якого в компанії давно розглядали як можливого наступника.

Водночас Кук не залишить компанію повністю — він перейде на посаду виконавчого голови ради директорів, щоб забезпечити плавну передачу влади.

Тім Кук очолював Apple з 2011 року після Стів Джобс і за цей час перетворив компанію на одного з найдорожчих технологічних гігантів світу. Під його керівництвом Apple досягла ринкової вартості понад 4 трильйони доларів і значно розширила лінійку продуктів та сервісів.

У своїй заяві Кук назвав роботу на посаді CEO «найбільшою честю у житті» та подякував команді компанії.

Зміна керівництва відбувається в рамках заздалегідь підготовленого плану наступництва і стане однією з найважливіших трансформацій в історії Apple за останні роки.

