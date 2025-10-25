Кінець людства "ближче, ніж ми думаємо": математик назвав тривожний прогноз

Кінець світу / © Freepik

Ми звикли думати, що людство перебуває на зорі свого розвитку, а попереду — нескінченне майбутнє. Проте математична теорія, відома як «катастрофа Картера», ставить це під сумнів. Її тривожний висновок: ми, ймовірно, вже пройшли половину шляху історії виду Homo sapiens.

Про це пише Іnteresting Engineering.

Її суть полягає в тому, що кожен з нас — звичайний спостерігач у випадковий момент історії. Якщо це так, то ймовірність народитися на самому початку, в середині чи наприкінці існування людства — однакова.

Логічно припустити, що ми, найімовірніше, знаходимося десь посередині цього «фільму життя», а не на його перших чи останніх хвилинах.

Приклад із Берлінською стіною

Астрофізик Дж. Річард Готт пояснив це на простому прикладі. У 1969 році він відвідав Берлінську стіну, яка на той момент існувала лише вісім років. Базуючись на «принципі типовості», він припустив, що, ймовірно, спостерігає її десь «посередині» її історії.

Його математичний прогноз виправдався: стіна впала через 20 років, що цілком вкладається у статистичну модель.

Тривожний прогноз для людства

Коли Готт застосував цю ж логіку до всього людства, результати виявилися шокуючими. У 1993 році він провів підрахунки. Якщо врахувати загальну кількість людей, які вже народилися за історію Homo sapiens, та поточний рівень народжуваності (близько 145 мільйонів на рік), то статистична «тривалість життя» людства може становити менше 19 тисяч років від сучасності.

Важливо розуміти: це не точне пророцтво, а лише статистична оцінка, яка має багато критики. Теорія Картера — це дуже спрощена модель.

Вона не враховує непередбачувані фактори, які можуть радикально змінити майбутнє: технологічні прориви, створення надпотужного штучного інтелекту, зміни в демографії, екологічні катастрофи або ядерну війну. Будь-яка з цих подій може як значно продовжити, так і трагічно скоротити наш час.

Попри критику, «катастрофа Картера» змушує по-іншому подивитися на наше місце в історії. Вона слугує холодним нагадуванням, що наш час на планеті не гарантований нескінченністю. Майбутнє залежить не лише від математичної ймовірності, а й від наших сьогоднішніх рішень — екологічних, технологічних і моральних.

Нагадаємо, вчені з NASA та Університету Тохо в Японії, провівши 400 тисяч комп’ютерних симуляцій, визначили, що життя на Землі повністю зникне приблизно через 1 мільярд років. Причиною стане еволюція Сонця, яке розшириться і стане настільки гарячим, що океани випаруються, а атмосфера втратить кисень.

Провідний автор дослідження Казумі Одзакі пояснив, що планета стане схожою на розпечений Меркурій. Науковці також наголошують, що хоча остаточне зникнення життя буде неминучим, людство, ймовірно, не доживе до цього моменту, оскільки Земля стане непридатною для існування на сотні мільйонів років раніше.