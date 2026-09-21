"Кінець світу" за лічені тижні?: вчені, які передбачили ШІ, назвали точну дату

Кінець світу / © Pixabay

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Група вчених з Університету Іллінойсу, одному з яких приписують передбачення появи штучного інтелекту, свого часу розрахувала начебто точну дату кінця світу. За їхніми математичними моделями, глобальна катастрофа через перенаселення Землі може статися вже 13 листопада 2026 року.

Про це пише Unilad.

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Дослідники свого часу заявили, що п’ятниця, 13 листопада, може стати днем кінця світу. Для підтвердження свого тривожного прогнозу вони навели складні математичні розрахунки.

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«Таким чином, ми можемо з неабиякою впевненістю зробити висновок, що принцип "адекватної технології", який залишався правильним протягом понад 100 поколінь, діятиме щонайменше ще протягом трьох. На щастя, немає потреби напружувати теорію надмірною подальшою екстраполяцією, адже — і тут песимісти знову помилилися — наші пра-праонуки не помруть від голоду. Їх смерть буде спричинена перенаселенням», — зазначили у своїй науковій роботі Гайнц фон Ферстер, Патриція М. Мора та Лоуренс В. Аміо.

Похмурий прогноз з’явився у 1960-х роках. Тоді науковці звернули увагу на те, що населення Землі безперервно збільшувалося протягом приблизно 2000 років, а темпи цього зростання поступово прискорювалися.

Особливо показовими були дані за першу половину ХХ століття. За 60 років населення планети майже подвоїлося — з 1,6 млрд людей 1900 року до 3 млрд 1960-го. Такі темпи зростання вражали ще більше на тлі двох світових воєн, які завдали величезних людських втрат.

На думку дослідників, технологічний розвиток певний час дозволяв людству забезпечувати життя дедалі більшої кількості людей. Однак учені припускали, що приблизно через три покоління можливостей технологій може виявитися недостатньо.

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Науковці зазначали, що «легко побачити, що збільшення щільності в багатьох випадках може зменшити ймовірність виживання окремого елемента», припускаючи, що подальше збільшення населення може змусити людство «боротися за існування в обмеженому середовищі».

Наведена в дослідженні математична модель давала особливо драматичний результат: за її розрахунками, населення Землі мало б досягти нескінченності 13 листопада цього року, тобто лише за кілька тижнів.

Втім, автори дослідження і самі розуміли, наскільки умовним є подібне прогнозування. Зокрема, вони зазначали, що «в якийсь момент, якимось чином станеться щось, що зупинить цю дедалі швидші перегони до самознищення». Відтоді ситуація суттєво змінилася. Зокрема, останніми роками темпи приросту населення планети помітно сповільнилися, тому прогноз, зроблений на основі тенденцій середини ХХ століття, не справдився буквально.

Гайнц фон Ферстер, який помер 2002 року, також цікавився питаннями штучного інтелекту. 1995 року в інтерв’ю виданню The Information Philosopher він говорив про ШІ та застерігав від ототожнення принципів його роботи з людським мисленням. Науковець допускав, що штучний інтелект може розв’язувати складні проблеми, однак вважав «небезпечним» припущення, що ШІ здатен діяти так само, як люди.

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Нагадаємо, за новими дослідженнями вчених, кінець світу та загибель біосфери Землі можуть настати приблизно через 1,8 млрд років через поступове старіння і збільшення яскравості Сонця. Через аномальну спеку і падіння рівня вуглекислого газу рослинний світ зникне, а люди та інші тварини загинуть значно раніше.

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