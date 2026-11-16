Кінець Всесвіту може настати несподівано: вчені припустили моторошний сценарій

Космос / © Associated Press

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Фізики припускають, що космос може в одну мить зникнути, якщо в ньому виникне і почне рости зі швидкістю світла бульбашка «справжнього вакууму». Водночас дослідники мають спосіб перевірити цю теорію, шукаючи сліди таких бульбашок поблизу чорних дір.

Про це повідомляє New Scientist.

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За даними вчених, у космосі не існує ідеальної порожнечі. Навіть у найпорожніших ділянках простору є невидимі поля, енергія та мікроскопічні частинки, що постійно виникають і зникають. Отже, вакуум — це не повна пустка, а просто місце з мінімально можливим запасом енергії.

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Проте вчені припускають, що наш космос перебуває у стані так званого «хибного вакууму» — його енергія мінімальна лише на перший погляд, але насправді може впасти ще нижче (до рівня «справжнього вакууму»).

Фізики порівнюють це з яйцем на дні миски: воно нібито лежить у найнижчій точці, але якщо струснути посудину, яйце перекотиться через край і впаде ще нижче — на підлогу.

Перехід Всесвіту з хибного вакууму в справжній називають вакуумним розпадом. За законами квантової фізики, це може статися саме по собі через «квантове тунелювання» — явище, коли мікроскопічна частинка раптово проходить крізь перешкоду (ніби крізь стінку миски). Для однієї частинки шанс на це мізерний, але оскільки в космосі їх незліченна кількість, такі стрибки інколи трапляються.

Якщо частинка просочиться у «справжній вакуум», у просторі з’явиться крихітна бульбашка. Якщо вона виявиться занадто малою, то одразу стиснеться і зникне. Проте за певних умов бульбашка почне роздуватися зі швидкістю світла, поглинаючи все навколо.

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Закони фізики всередині неї можуть бути зовсім іншими, що, за розрахунками вчених, повністю зруйнує звичний нам Всесвіт. При цьому людство навіть не встигне помітити наближення катастрофи, адже вона рухатиметься зі швидкістю світла.

Хоча побачити наближення такої бульбашки неможливо, вчені мають два непрямі способи перевірити, чи загрожує Всесвіту вакуумний розпад. Перший — надточне вимірювання базових фізичних величин, зокрема маси бозона Хіггса та сили сильної взаємодії. Нинішні розрахунки показують, що космос перебуває на межі стабільності, але сучасним приладам ще бракує точності для остаточних висновків.

Другий спосіб — пошук мікроскопічних бульбашок справжнього вакууму, які не здатні знищити космос. За гіпотезою фізиків, вони можуть виникати між двома чорними дірами під час їхнього зіткнення. Зазвичай чорні діри одразу поглинають ці бульбашки (тому Всесвіт і досі існує).

Проте якщо перед зникненням кілька бульбашок встигнуть злитися, вони утворять крихітні чорні діри — їх науковці потенційно зможуть зафіксувати, коли ті почнуть випаровуватися.

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Також у матеріалі цю теорію порівнюють із фентезійним фільмом 1984 року «Нескінченна історія». За сюжетом, світ у стрічці поглинає таємнича сила під назвою Ніщо, а головний герой, хлопчик Бастіан, заспокоює себе фразою: «Це не реально, це лише історія!». Втім, як ідеться в публікації, сучасна квантова фізика припускає, що подібне космічне «ніщо» цілком може виявитися реальністю.

Нагадаємо, у середині листопада на нічному небі можна буде побачити яскраве видовище: Юпітер і Марс опиняться зовсім поруч одне з одним. Планети зустрінуться у сузір’ї Лева — розгледіти цю пару вдасться навіть у звичайний бінокль.

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