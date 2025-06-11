Кінець Всесвіту може настати значно раніше: науковці сказали коли

Всесвіт / © pixabay.com

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Астрофізики шокували новим розрахунком: Всесвіт може зникнути не через 10^1100 років, як вважалося раніше, а вже через 10^78. І хоча ця цифра — все ще за межами людського розуміння, вона свідчить: навіть найстійкіші структури космосу не вічні.

Про це йдеться у журналі Cosmology and Astroparticle Physics.

Дослідження очолив професор Гейно Фальке з Університету Радбауда. У ньому вчені дійшли висновку, що випаровуються не лише чорні діри, а й інші надщільні об’єкти, зокрема білі карлики та нейтронні зірки.

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«Кінець настане значно раніше, ніж передбачалося, але людство цього не побачить — це відбудеться за межами будь-якого уявлення про час», — заявив Фальке.

Це відкриття змінює уявлення про фінал існування космосу. У ньому не буде епічного вибуху чи раптового згасання. Всесвіт танутиме повільно — атом за атомом, еон за еоном, поки не розчиниться остаточно.

У той же час науковці піднімають нові запитання: чи збережуться сліди нашої епохи у квантовому «осаді» Всесвіту? І чи можливе повторне народження через гіпотезу мультивсесвітів?

Нагадаємо, астрономи нещодавно виявили екзопланету Kepler-725c, яка розташована в зоні, придатній для життя, на відстані приблизно 2472 світлових років від Землі. Ця планета має масу, схожу на масу «міні-Нептуна» або «суперземлі», що робить її особливо цікавою для досліджень.

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Kepler-725c виявили за допомогою методу варіацій часу транзиту (TTV). Це метод, що дозволяє виявляти «приховані» планети, які не проходять прямо перед зорею, але впливають на орбіти сусідніх планет своїм гравітаційним полем.

Астрономи дослідили рух іншої планети — Kepler-725b (теплого Юпітера), і виявили зміни у її орбіті, які вказували на наявність іншого об’єкта — саме Kepler-725c.