Кінець Всесвіту настане значно раніше, ніж гадали вчені: фізики шокували прогнозом

Донедавна вчені вірили у вічне розширення космосу, але нові дані Принстонського шокують: ми на порозі «Великого стискання». Темна енергія слабшає, що може призвести до колапсу Всесвіту значно раніше від прогнозованих термінів.

Всесвіт може завершити своє існування значно раніше, ніж передбачалося раніше — на трильйони років швидше. Причиною цього називають процес, відомий як «Велике стискання».

Як йдеться у дослідженні, опублікованому в авторитетному журналі PNAS, вирішальну роль у можливому фіналі відіграє темна енергія — загадкова субстанція, яка становить приблизно 70% Всесвіту та забезпечує його прискорене розширення. Упродовж мільярдів років вона діяла як своєрідна антигравітаційна сила, віддаляючи галактики одна від одної. Водночас дослідники з Принстонського університету припускають, що ця енергія може бути нестабільною і змінюватися з часом.

Науковці висловлюють припущення, що темна енергія здатна поступово слабшати або змінювати свої властивості. У такому разі розширення Всесвіту не просто зупиниться, а зміниться протилежним процесом — швидким стисканням під впливом гравітації.

Сценарій «Великого стискання» Всесвіту

Раніше моделі типу ΛCDM передбачали, що Всесвіт існуватиме десятки чи навіть сотні мільярдів років, поступово охолоджуючись. Однак нова математична модель свідчить, що етап розширення може завершитися набагато швидше за космічними мірками — приблизно протягом наступних 65 млн років.

Після цього розпочнеться фаза стискання, яка триватиме від сотень мільйонів до кількох мільярдів років, аж поки простір і час знову не згорнуться в надзвичайно малу точку.

«Ми побачили, що темна енергія може почати розпадатися вже найближчим часом, що фундаментально змінює наше розуміння еволюції космосу», — зазначили автори дослідження з Принстона.

Водночас деякі теоретичні підходи допускають, що такий фінал не обов’язково є остаточним. Існують гіпотези про циклічність Всесвіту: після «Великого стискання» може відбутися новий «Великий вибух», який започаткує черговий цикл його існування.

До слова, за оцінками вчених, Всесвіт закінчить своє існування не через катаклізм, а шляхом поступового випаровування. Згідно з новою моделлю астрофізиків, об’єкти з потужною гравітацією — білі карлики, нейтронні зорі та чорні діри — з часом втрачають масу через квантові процеси, подібні до випромінювання Гокінга. Цей процес буде тихим і тривалим: надщільні тіла просто повільно зникнуть, випромінюючи частинки у космічний простір.

