Кінець Всесвіту: нове дослідження підтвердило пророчий прогноз Стівена Гокінга

Всесвіт / © Freepik

Реклама

Надзвичайне розширення Всесвіту, що виходить за межі людського сприйняття, завжди ускладнювало прогнозування його кінця. Це робить висновки Стівена Гокінга ще більш пророчими. Вчені довго розмірковували над тим, що відбудеться після того, як розширення припиниться: чи настане стиснення, чи все поглине гігантська чорна діра, або, можливо, спалах Сонця спричинить кінець усього.

Відповідь на ці запитання була знайдена завдяки старій теорії Гокінга — одного з найвпливовіших фізиків свого часу, пише The Pulse .

Можливі сценарії кінця Всесвіту

Серед можливих сценаріїв кінця Всесвіту є версія про те, що чорна діра поглине все. Але не так, як це уявляють собі любителі наукової фантастики. Всесвіт наповнений цими космічними пожирачами, які знищують все на своєму шляху: від зірок до планет і комет, навіть світло не може вирватися з їхньої гравітації. Поглинання всього Всесвіту зайняло б мільярди років — якби розширення раптом зупинилося.

Реклама

Кінець Всесвіту призвів би не тільки до зникнення всієї матерії, а й до зникнення самого поняття часу. Якщо чорна діра стане останнім об’єктом у неосяжному космосі (а вчені не знають, що відбувається всередині неї), тоді не буде й часу у звичному для нас розумінні. З іншого боку, існує стільки галактик, що NASA не може навіть підрахувати їхню точну кількість, лише висуваючи теорії. То все-таки чи буде поглинуто абсолютно все? Гокінг вважав, що ні.

Стівен Гокінг мав рацію

Довгий час учені думали, що Всесвіт може існувати майже вічно — приблизно стільки, скільки одиниця з 1 100 нулями. Але нове дослідження Радбудського університету в Нідерландах показує, що «годинник» може зупинитися набагато раніше. Команда фізика Міхаеля Вондрака і математика Вальтера ван Суйлека розробила ідею, яку вперше запропонував Стівен Гокінг. Він вважав, що чорні діри не ростуть нескінченно, як припускала теорія Ейнштейна, а поступово втрачають енергію і зрештою зникають.

Використовуючи цей підхід, дослідники розрахували, що Всесвіт може проіснувати «всього лише» 10 у 78-му ступені років — одиниця і 78 нулів. Все ще незбагненно довго, але значно менше, ніж вважалося раніше. Щоб перевірити розрахунки, вчені подивилися, скільки часу знадобиться найбільш «впертим» зіркам у Всесвіті, щоб зруйнуватися. Це дало їм верхню межу існування матерії.

Прогноз Гокінга

Земля не протримається і близько до цього терміну. Гокінг колись попереджав, що людство може вичерпати ресурси планети всього за кілька сотень років, перетворивши її на вогняну кулю задовго до того, як згаснуть зірки. У ширшому масштабі є ще одна загадка. Деякі вчені вважають, що темна енергія — сила, що розриває Всесвіт, — може слабшати. Якщо це так, то замість нескінченного розширення Всесвіт може одного разу знову схлопнутися.

Реклама

Кожні кілька мільйонів років на Землі відбувається катастрофа, яка знищує колишні види і створює нові екосистеми. Homo sapiens з’явився після однієї з таких подій всього 300 000 років тому — це крихітна частка від 4,5 мільярдів років існування планети. Але у людства все ще може бути достатньо часу, щоб вийти за межі Сонячної системи.

До слова, за розрахунками знаменитого фізика та математика Ісаака Ньютона, зробленими 1704 року, кінець світу може настати 2060 року. Свої висновки він записав на аркуші паперу поряд із математичними обчисленнями.