Кістки мамонта з музею виявилися не тим, чим вважали

Мамонт

Учені заявили про те, що кістки, як вважалося, шерстистого мамонта, належали абсолютно іншій тварині.

Про це повідомляє Science Alert.

Дві епіфізарні пластинки хребта ссавця виявив 1951 року археолог Отто Гайст. Їх вивили під час експедиції до внутрішніх районів Аляски, у доісторичному географічному регіоні, відомому як Берингія. Гайст припустив, що вони належать шерстистому мамонту.

Дослідник передав кістки до музею Півночі при Університеті Аляски, де вони зберігалися понад 70 років.

Однак музей провів радіовуглецевий аналіз скам’янілостей, який породив більше запитань, ніж дав відповідей.

З’ясувалося, що вони занадто молоді, щоб належати шерстистому мамонту: їхній вік становить 2000-3000 років. Вважається, що мамонти вимерли приблизно 13 тисяч років тому, за винятком рідкісних популяцій, які існували до приблизно чотирьох тисяч років тому.

Експерти з мамонтів і китів зійшлися на думці, що ідентифікувати зразки тільки за зовнішнім виглядом неможливо: для «встановлення істинної ідентичності зразків» необхідна давня ДНК.

