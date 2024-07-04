Китай доправив на Землю зразки ґрунту зі зворотного боку Місяця: що відомо про місію

Китайське національне космічне управління повідомило про успішне повернення дослідного зонда Changʼe-6 на Землю з першими в історії зразками ґрунтів зі зворотного боку Місяця.

Про це повідомила пресслужба управління.

Капсула зі зразками ґрунту приземлилася в автономному регіоні Внутрішня Монголія на півночі Китаю. Після того як її оброблять, капсулу доправлять до Пекіну.

Зворотний бік Місяця мало вивчений, бо наш супутник звернений до Землі лише одним боком — його період обертання навколо нашої планети дорівнює періоду обертання навколо своєї осі. Зворотний бік Місяця підходить для радіоастрономії та іншої наукової роботи.

Дослідний зонд Китаю стартував на початку травня з космодрому Веньчан на південному китайському острові Хайнань, сів у заданому районі Південний полюс — Ейткен рано-вранці 2 червня. Протягом двох днів він збирав зразки ґрунту за допомогою бура та роботизованої руки.

Нагадаємо, чотири роки тому Китай доправив зразки з ближнього боку Місяця, уперше від часів американської програми Apollo, яка завершилася в 1970-х роках. Китайські вчені проаналізували їх і виявили, що вони містять воду в крихітних кульках, занурених у місячний бруд.

Раніше стало відомо, що NASA зіткнулося з проблемою, яка може затримати перший за десятиліття політ на Місяць з екіпажем.

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