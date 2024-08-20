Китай починає серійне виробництво гуманоїдних роботів G1: скільки вони будуть коштувати

Цей робот, на відміну від попередніх моделей, є повністю електричним і має поліпшені функціональні можливості.

Компанія Unitree Robotics, відома своїми чотириногими роботами, тепер виходить на ринок гуманоїдних роботів загального призначення. Її новий гуманоїдний робот G1 коштує 16 тисяч доларів і вже продемонстрував свою високу продуктивність.

Про це повідомило видання New Atlas.

До грудня минулого року Unitree зосереджувалася на виробництві чотириногих роботів, таких як Go2 і B2. Однак, з моменту дебюту першого двоногого гуманоїда, компанія стикається з конкуренцією від таких фірм, як Tesla, Figure, Boston Dynamics і Sanctuary AI.

Нова модель G1 відрізняється від попередніх розробок не лише ціною, але й вдосконаленням функцій та зовнішнього вигляду. Робот продемонстрував дивовижні можливості: стрибки, повороти, танці, а також здатність підійматися по сходах, долати перешкоди різної висоти та коригувати свою ходу в реальному часі.

G1 має вбудований 3D LiDAR та камеру глибини RealSense, а також мікрофонну решітку для голосових команд і стереодинамік потужністю 5 Вт. Акумулятор ємністю 9000 мАч забезпечує приблизно 2 години роботи від однієї зарядки. Робот може ходити зі швидкістю до 2 м/с.

Хоча Unitree описує цю модель як готову до масового виробництва, поки не підтверджено, що таке виробництво дійсно розпочато.

Нагадаємо, компанія Boston Dynamics представила нового гуманоїда Атласа, який має замінити людей на заводах. Новий робот повністю електричний і оснащений штучним інтелектом, що дозволяє йому адаптуватися і навчатися. Атлас зможе виконувати різноманітні завдання, включаючи перенос важких предметів і складні маніпуляції. Тестування нового робота розпочнеться на заводах компанії "Хюндай", а після цього планується запуск у серійне виробництво.

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