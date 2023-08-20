Китай запустив перший у світі радіолокаційний супутник із синтезованою апертурою: навіщо він на орбіті

Китай запустив перший радіолокаційний супутник на геосинхронній орбіті.

Триступенева ракета-носій "Чанчжен-3В" запустила новий китайський апарат "Ludi Tance-4 (01)" — перший у світі радіолокаційний супутник із синтезованою апертурою.

Про це йдеться у Spacenews.

Китайська аерокосмічна науково-технічна корпорація, відповідальна за запуск нового супутника, не розкриває технічні подробиці.

Водночас в офіційних документах Китайської академії космічних технологій (CASC), що було опубліковано у січні 2023 року, йдеться про плани щодо відправлення на "високу орбіту 20-метрового радіолокаційного супутника із синтезованою апертурою".

Ба більше, технологія "Ludi Tance-4 (01)" згадується у плані з середньо- і довгострокового розвитку інфраструктури цивільної космонавтики на 2015-2025 рр. Там йдеться про намір створення супутникового угруповання з оптичною і синтезованою апертурою середньої та високої роздільної здатності для спостережень за суходолом, морем і атмосферою.

Це ще одне супутникове угруповання КНР, відмінне від оптичних супутників високої роздільної здатності сузір'я "Гаофень". Радіолокаційні апарати із синтезованою апертурою дають набагато меншу роздільну здатність, зате забезпечують постійне покриття незалежно від наявності хмарного покриву і широкий спектр режимів роботи.

Офіційно вони дадуть змогу підвищити точність розпізнавання аномальних змін погодних умов і підвищити ефективність запобігання стихійним лихам. Користуватися послугами супутників "Луді Таньсе" будуть Міністерство з управління в надзвичайних ситуаціях, Міністерство природних ресурсів і Міністерство водного господарства.

Водночас китайський супутник може мати й секретне військове призначення, особливо з огляду на те, що країна не розкриває технічні характеристики та можливості апарата.

Тим часом США закликали КНР припинити тиснути на Тайвань після того, як китайська армія розпочала черговій військові навчання біли берегів острова.

Також раніше йшлося про те, що китайські науковці розробили нову систему охолодження, яка дозволяє лазерам працювати необмежений час без перегрівання.

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