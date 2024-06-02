Китай здійснив посадку на зворотному боці Місяця - такого не робив ще ніхто 

Китайський посадковий модуль "Чан'є-6" у неділю, 2 червня, о 1:23 за Києвом, успішно здійснив посадку в кратері Аполлон, що розташований усередині величезного кратера Басейн Південний полюс — Ейткен на зворотному боці Місяця.

Про це пише Space.

Це вже друге успішне приземлення на загадковій стороні природного супутника Землі, яке зміг здійснити Китай за 5 років. Ще жодна країна у світі не приземляла своїх апаратів на зворотному боці Місяця.

Якщо все піде за планом, то Китай увійде в історію, як країна, апарат якої вперше зміг зібрати і відправити на Землю зразки місцевого ґрунту саме з невидимого для нас боку Місяця.

Місяць завжди звернений до Землі тільки одним боком, а тому всі місії на супутник Землі були спрямовані на видимий бік нашого супутника. Місії на зворотний бік Місяця є складними, адже там більш пересічена місцевість і важко підтримувати зв'язок із Землею. Але Китай відправив на орбіту Місяця спеціальний супутник-ретранслятор.

За допомогою отриманих зразків вчені хочуть з'ясувати, чому зворотний бік Місяця сильно відрізняється від видимого боку нашого супутника. Також це дасть можливість краще вивчити історію та еволюцію Місяця. Китайські вчені зможуть порівняти зразки місячної породи з тими, що були доправлені на Землю 2020 року в рамках місії "Чан'є-5".

Раніше стало відомо, що NASA зіткнулося з проблемою, яка може затримати перший за десятиліття політ на Місяць з екіпажем.

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