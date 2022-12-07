Китайці винайшли спосіб, завдяки якому людина стає невидимкою для камер спостережень

Група з чотирьох аспірантів Уханьського університету в Китаї розробила куртку InvisDefense, яка для камер безпеки зі штучним інтелектом є плащем-невидимкою. Він ефективно приховує людину, яка її носить.

Про це пише vice.com.

Також читайте Науковці зі США назвали програми, які можуть прослуховувати користувачів навіть з вимкненим мікрофоном

"Камуфляжні малюнки на пальто, розроблені за допомогою алгоритму, не помічаються камерами видимого світла. Вночі, коли камери безпеки зазвичай ідентифікують людей за допомогою інфрачервоного теплового зображення, вбудовані в пальто теплові пристрої випромінюють різну температуру, створюючи незвичайний тепловий малюнок, який дозволяє пальто летіти під радаром", - йдеться у статті.

Аспірант з інформатики VICE World News Вей Хуей , який розробив основний алгоритм пальто, сказав, що це пальто представляє інноваційний спосіб обійти технологію виявлення людини штучним інтелектом, яку використовують камери безпеки.

Зазначається, коли студенти перевірили пальто на камерах відеоспостереження, точність виявлення пішоходів знизилася на 57 відсотків. Дослідники кажуть, що однією з головних труднощів його розробки було досягнення балансу між обманом як камери, так і людського ока.

Нагадаємо, вчені нарешті розкрили таємницю підводних "спалахів" біля "Титаніка".

Читайте також: