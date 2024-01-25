Китайська компанія розробила крихітну атомну батарею, яка працює 50 років і не потребує підзарядки

Китайська компанія Betavolt нещодавно представила свою батарею BV100, яка розміром менша ніж монета, але має термін служби близько 50 років і не вимагає підзарядки.

Про це пише Oddity Central.

Атомні батареї не нові. І США, і СРСР виробляли такі енергоблоки у 1960-ті роки, але ці ядерні батареї були великими, небезпечними та дорогими у виробництві. Плутоній використовувався як радіоактивне джерело енергії для перших атомних батарей, але відтоді наука просунулась далеко вперед.

Нова революційна батарея тепер заснована на набагато безпечнішому ізотопі нікель-63, який розпадається до стабільного ізотопу міді. Алмазний напівпровідниковий матеріал батареї дозволяє їй стабільно працювати за температури від -60 до 120 градусів Цельсія.

Батарея BV100 / Фото: odditycentral.com

Маючи розміри всього 15 x 15 x 5 мм, вона постійно генерує електрику в міру розкладання ізотопів на відміну від звичайних батарей, які просто накопичують енергію.

Пекінська компанія стверджує, що вона першою успішно зменшила атомну енергію, помістивши 63 ядерні ізотопи в батарею розміром менше монети. Цей прорив ставить його "набагато попереду" всіх інших європейських та американських академічних та комерційних установ.

Батарея BV100 / Фото: odditycentral.com

Фраза "атомна батарея" звучить небезпечно, але компанія стверджує, що її батарея BV100 є абсолютно безпечною для споживачів, оскільки з неї не буде витоку радіації, навіть якщо її захисна кришка буде проколота. Компанія планує розпочати масове виробництво батареї пізніше цього року та представити більш потужну версію 2025-го.

Читайте провідні новини дня:

У майбутньому Betavolt планує орієнтуватися на аерокосмічну промисловість, медичне обладнання, пристрої штучного інтелекту, невеликі дрони, робототехніку та практично будь-яку галузь промисловості. Для цього потрібні батареї терміном служби 50 років.

Китайська компанія вже шукає способи покращити термін служби та вихідну потужність своїх атомних батарей. Наразі вона експериментує з такими ізотопами, як стронцій-90, прометій-147 та дейтерій, і сподівається виготовити батареї з терміном служби 230 років.

Вчені здійснили справжній прорив! Нова батарея для телефонів, яку не потрібно заряджати

Нагадаємо, раніше виробник електромобілів у Китаї представив нову батарею для електрокарів, яка дозволяє проїхати понад 1000 км на одному заряді. Масове виробництво розпочнеться у квітні.

Читайте також: