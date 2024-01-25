Китайська компанія розробила крихітну атомну батарею, яка працює 50 років і не потребує підзарядки

Вона розміром менша ніж монета.
Китайська компанія Betavolt нещодавно представила свою батарею BV100, яка розміром менша ніж монета, але має термін служби близько 50 років і не вимагає підзарядки.
Про це пише Oddity Central.
Атомні батареї не нові. І США, і СРСР виробляли такі енергоблоки у 1960-ті роки, але ці ядерні батареї були великими, небезпечними та дорогими у виробництві. Плутоній використовувався як радіоактивне джерело енергії для перших атомних батарей, але відтоді наука просунулась далеко вперед.
Нова революційна батарея тепер заснована на набагато безпечнішому ізотопі нікель-63, який розпадається до стабільного ізотопу міді. Алмазний напівпровідниковий матеріал батареї дозволяє їй стабільно працювати за температури від -60 до 120 градусів Цельсія.
Маючи розміри всього 15 x 15 x 5 мм, вона постійно генерує електрику в міру розкладання ізотопів на відміну від звичайних батарей, які просто накопичують енергію.
Пекінська компанія стверджує, що вона першою успішно зменшила атомну енергію, помістивши 63 ядерні ізотопи в батарею розміром менше монети. Цей прорив ставить його "набагато попереду" всіх інших європейських та американських академічних та комерційних установ.
Фраза "атомна батарея" звучить небезпечно, але компанія стверджує, що її батарея BV100 є абсолютно безпечною для споживачів, оскільки з неї не буде витоку радіації, навіть якщо її захисна кришка буде проколота. Компанія планує розпочати масове виробництво батареї пізніше цього року та представити більш потужну версію 2025-го.
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У майбутньому Betavolt планує орієнтуватися на аерокосмічну промисловість, медичне обладнання, пристрої штучного інтелекту, невеликі дрони, робототехніку та практично будь-яку галузь промисловості. Для цього потрібні батареї терміном служби 50 років.
Китайська компанія вже шукає способи покращити термін служби та вихідну потужність своїх атомних батарей. Наразі вона експериментує з такими ізотопами, як стронцій-90, прометій-147 та дейтерій, і сподівається виготовити батареї з терміном служби 230 років.
Нагадаємо, раніше виробник електромобілів у Китаї представив нову батарею для електрокарів, яка дозволяє проїхати понад 1000 км на одному заряді. Масове виробництво розпочнеться у квітні.
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