Китайське "штучне сонце" встановило новий рекорд: термоядерний синтез стає реальністю

EAST – це токамак, пристрій у формі бублика, який перетворює газоподібне водневе паливо в плазму під впливом екстремально високих температур і тиску.

Китайський експериментальний термоядерний реактор EAST, відомий як "штучне сонце", встановив новий світовий рекорд, утримуючи плазму при температурі 100 мільйонів градусів Цельсія протягом 1066 секунд. Це стало важливим досягненням на шляху до створення практично необмеженого та чистого джерела енергії.

Про це пише видання "T4".

EAST – це токамак, пристрій у формі бублика, який перетворює газоподібне водневе паливо в плазму під впливом екстремально високих температур і тиску. Магнітні поля утримують плазму, в якій частинки зіштовхуються та зливаються, вивільняючи величезну кількість енергії. Цей процес повторює термоядерний синтез, що відбувається в надрах Сонця.

Попередній рекорд, встановлений у 2023 році, EAST перевершив більш ніж удвічі, що демонструє значний прогрес у розробці термоядерних технологій.

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Вчені вважають, що EAST може стати прототипом майбутніх термоядерних електростанцій, здатних забезпечити людство енергією без шкідливих викидів та радіоактивних відходів. Термоядерний синтез, який часто називають "святим Граалем" енергетики, обіцяє вирішити глобальні енергетичні проблеми завдяки використанню доступного палива – ізотопів водню.

Крім EAST, у світі активно розробляються й інші проекти термоядерного синтезу, такі як ITER у Франції, SPARC у США, KSTAR у Південній Кореї та JT-60SA в Японії. Усі ці ініціативи наближають людство до епохи чистої, безпечної та практично невичерпної енергії.

Новий рекорд EAST є важливим кроком уперед, що свідчить про готовність науки та технологій зробити термоядерний синтез реальністю в найближчому майбутньому.