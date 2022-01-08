Китайські вчені знайшли воду у зразку місячного ґрунту: подробиці

Китай успішно доставляє на Землю ґрунт з Місяця. / Pexels

Ґрунт був зібраний у північній частині області "Океан Бур" на Місяці.

Вчені з Китаю знайшли воду у зразку місячного ґрунту, доставленого на Землю автоматичною міжпланетною станцією "Чан'є-5" у 2020 році.

Про це пише Science Advances.

"Ми публікуємо аналіз результатів, заснованих на даних у спектрах зображення від 0.48 до 3.2 мікрометрів, отриманих апаратом, що спускається, зонда "Чан'е-5". За нашими підрахунками, у зразку місячного ґрунту міститься 120 мільйонних часток води здебільшого що з'явилася в ньому завдяки сонячному вітру", — йдеться у науковому матеріалі.

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У дослідницькій статті повідомляється, що ґрунт був зібраний у північній частині області "Океан Бур" на Місяці.

Океан Бур — найбільше місячне море, розташоване в західній частині видимого боку Місяця. Довжина Океану Бур із півночі на південь становить 2500 км, а займана площа — 4 млн км². Має неправильну форму. Як і інші місячні моря, Океан Бур є рівниною, заповненою застиглою базальтовою лавою.

Раніше зразки з поверхні місяця збирала ще радянська міжпланетна станція у 1976 році. Тоді вдалося зібрати лише 170 г породи. У NASA сподіваються, що Китай поділиться зі світом своїми знахідками з Місяця.

Нагадаємо, що раніше Китай підняв на Місяці національний прапор.

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