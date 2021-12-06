Китайський апарат виявив на зворотній стороні Місяця “таємничу хатинку”, яка нагадує куб: фото

Загадковий об’єкт може виявитися всього лиш величезним валуном.

Китайський місяцехід Yutu-2, який уже третій рік досліджує зворотну сторону Місяця, зафіксував на знімку дивний об'єкт правильної кубічної форми.

Як повідомляє space.com, зображення опублікували астрономи Національного космічного управління Китаю.

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Об'єкт кубічної форми розташований прямо на лінії горизонту на північ від місяцехода на відстані приблизно 80 метрів від нього. Китайський апарат зробив цей знімок, коли долав кратер Фон Карман у листопаді цього року.

У Мережі об'єкт одразу назвали "таємничою хатиною" через його правильну кубічну форму. На думку учених, він може виявитися величезним валуном, вирваним з поверхні Місяця в результаті удару астероїда.

Збільшене зображення. Фото: space.com

Найближчим часом місяцехід Yutu-2 зробить ще кілька знімків загадкового куба, щоб науковці могли краще розглянути та вивчити його.

Апарат Yutu-2 належить до дослідницької місії "Чан'є-4", він опустився на поверхню Місяця у січні 2019 року. Відтоді він подолав уже 186 кілометрів у кратері Фон Карман.

Нагадаємо, раніше китайська автоматична станція "Чан'є-5" вийшла на орбіту довкола Місяця, щоб відправити апарат для першого за останні 44 роки збору зразків місячного ґрунту.

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