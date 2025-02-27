Китайський ШІ проникає в домівки: виробники побутової техніки роблять свої пристрої "розумнішими"

Виробники побутової техніки планують інтегрувати модель ІІ китайського стартапу DeepSeek у свої пристрої, щоб забезпечити виконання більш складних запитів користувача.

Китайський стартап DeepSeek продовжує завойовувати ринок. Тепер його модель штучного інтелекту буде використовуватися не тільки в автомобілях та мобільних додатках, а й у "розумній" побутовій техніці, такій як пилососи, телевізори та холодильники. Декілька провідних брендів вже анонсували, що їхня продукція використовуватиме модель штучного інтелекту DeepSeek.

Про це пише Reuters.

Стартап з Ханчжоу з китом на логотипі, заснований у травні 2023 року, працює у сфері штучного інтелекту та продовжує нервувати західних конкурентів. Вихід моделі DeepSeek-R1 у січні 2025 року призвів до хоч і короткочасного, але різкого падіння акцій світових технологічних гігантів, таких як Qwen та ChatGPT, а також викликав дискусії про переоцінку інвестицій у ШІ.

Великі мовні моделі DeepSeek не поступаються західним системам за продуктивністю, але мають відкритий код і коштують набагато дешевше. Крім того, в Китаї позиціонують успіх DeepSeek як доказ провалу зусиль США стримати технологічний розвиток країни.

Компанія активно продовжує роботу і обіцяє незабаром випустити нове покоління своєї логічної моделі – R2, зазначає видання з посиланням на анонімні джерела.

Минулого року про свої плани використовувати моделі ШІ DeepSeek вже заявили компанії Huawei та Tencent. У лютому до них приєдналися виробники побутової техніки: Haier, Hisense та TCL Electronics.

Багато товарів цих брендів вже є "розумними" пристроями з голосовим управлінням, але використання штучного інтелекту DeepSeek дозволить їм точніше виконувати команди користувачів. Так, наприклад, робот-пилосос міг би аналізувати зміст складної команди, щоб швидше та ефективніше обходити перешкоди у процесі роботи.

"Пристрій зможе розуміти складні інструкції, наприклад: "Обережно натріть воском дерев'яну підлогу в головній спальні, але уникайте деталей Lego", — пояснив незалежний галузевий аналітик Лю Синлян як зміниться сприйняття команд побутовою технікою.

Нагадаємо, Microsoft та OpenAI проводять розслідування після того, як виникли підозри, що китайський стартап у сфері штучного інтелекту DeepSeek незаконно отримав дані щодо технологій OpenAI.

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