KIVI дає промокод на безкоштовні відеотренування з відомим фітнес-тренером

Хочете тренуватися із зірковим фітнес-тренером та дворазовим чемпіоном з бодібілдінгу Андрієм Хомицьким? І при тому у себе вдома, у зручний для вас час?

Це цілком реально: Андрій Хомицький, який тренував Настю Каменських, Санту Дімопулос та інших зірок, розробив спеціальну програму відеотренувань для додатку KIVI Media на cмарт-телевізорах KIVI та інших Smart TV.

Все просто: завантажуєте фірмовий застосунок KIVI MEDIA з магазину застосунків Android TV, реєструєтеся, знаходите розділ Fitness, оплачуєте підписку – і поїхали! Для тих, хто вагається, чи підходить йому тренування онлайн перед екраном, компанія KIVI надає 1 місяць безкоштовного доступу до розділу Fitness за промокодом 75699m771.

Де знайти відеотренування?

Команда KIVI створила спеціальний розділ Fitness, інтегрований у застосунок KIVI MEDIA – він установлений на всіх cмарт-телевізорах KIVI. Якщо у вас інший телевізор, не проблема – додаток можна встановити на будь-який інший «розумний» телевізор, що працює на ОС Android TV.

Домашні тренування – чи це працює?

Звісно, працює. Домашні тренування – повноцінне фізичне навантаження, яке дає все те, що тренування в залі – енергію та бадьорість, стабільний емоційний стан, хороший сон, а ще – здорове підтягнуте тіло.

Проте найважливіше тут – правильна підібрана програма тренувань на всі групи м’язів. Про це в KIVI потурбувалися – програму Fitness розробила команда відомого фітнес-тренера Андрія Хомицького. Андрій – дворазовий чемпіон світу з бодібілдингу Men's Physique IFBB та персональний тренер таких зірок, як Настя Каменських, Санту Дімопулос, Анна Андрес. Разом із колегами він створив спеціальну програму тренувань: вправи розраховані на людей з різним рівнем підготовки та на різну групу м’язів. Важливо, що під час тренування тренер коментує вправи, аби ви розуміли, що саме пропрацьовуєте в цей момент і який ефект це матиме.

Як спланувати графік?

Профі радять займатися тричі на тиждень, проте якщо ви вмикатимете відеотренування у додатку KIVI MEDIA навіть двічі на тиждень, це теж чудово. Інший підхід – займатися щодня по 30 хвилин, це допоможе підтримати бадьорість та знизити ризики від сидячої роботи.

Тренери часто рекомендують займатися в один і той же час, аби швидше виробити звичку. Але якщо такий графік неможливий, також радять використовувати для руханки будь-які вільні пів години на день – наприклад, із самого ранку. В додатку KIVI MEDIA щомісяця доступні 12 тренувань, їхня тривалість – від 45 хвилин до години.

Які саме тренування пропонують KIVI?

Проблема багатьох із нас у тому, що ми швидко захоплюємося чимось і так само швидко можемо «зірватися» та кинути спорт або, наприклад, правильне харчування. Аби урізноманітнити ваші тренування, команда Андрія Хомицького підібрала різні типи

тренувань, адже хтось любить качати кор, а хтось обожнює працювати над м’язами ніг. У розділі Fitness у KIVI MEDIA представлено заняття «Pro:Прес», «Зміцнення тіла», «Фітнес інтенсив», «Круглі сідниці та стрункі ноги». Так ваші м’язи не будуть звикати до одних і тих же навантажень.

Зробіть спорт для себе грою. Запитуйте себе перед тренуваннями: «А що сьогодні я відкрию в додатку KIVI MEDIA, які нові тренування?» Не забувайте прислухатися до себе: які вправи виконуються легше та приємніше, а які ні? Коригуйте програму тренувань, щоб отримувати від спорту задоволення.

Як почати?

Почати займатися з програмою Андрія Хомицького в додатку KIVI MEDIA дуже просто: треба завантажити застосунок на ваш Android TV, зареєструватися, знайти розділ Fitness i оплатити підписку. Наразі доступні опції: підписка на 1 місяць (399 грн), на 3 місяці (1110 грн), 6 місяців (2000 грн), 12 місяців (3500 грн).

Зручно, що доступ до контенту мультидевайсний – ви зможете займатися не тільки перед екраном телевізора, але й зі смартфону, планшету чи ноутбуку. Придбати підписку можна на сайті https://kivismart.com/ua/fitness і в магазинах мереж Comfy, Vodafone, «Цитрус», «Епіцентр». А для тих, хто вагається, чи підходить йому тренування онлайн перед екраном, компанія KIVI надає 1 місяць безкоштовного доступу до розділу Fitness за промокодом 75699m771.