Київстар включив зв’язок 4G на частотах 900 МГц у 411 населених пунктах

У червні 2021 року ще 226 тисяч мешканців України отримали можливість користуватись новими мобільними технологіями в мережі Київстар.

Київстар збільшив покриття 4G мережі в 411 населених пунктах України. Зокрема це населені пункти Білашки, Будище, Городниця, Жашків у Черкаській області, Краматорськ, Новогнатівка, Новодонецьке Донецької області, Кремінна і Тошківка у Луганській області, Боромля, Бранцівка, Жигайлівка у Сумській, Косівська Поляна, Перечин, Синяк в Закарпатській області.

Завдяки появі зв’язку 4G у цих населених пунктах, ще 226 тисяч мешканців України зможуть користуватись швидкісним мобільним інтернетом. Для цього Київстар активував технологію LTE900 на 171 базовій станції.

У 1 кв 2021 року Київстар інвестував у розвиток нових технологій зв’язку понад 1 млрд грн, що дозволило суттєво збільшити територію мережі 4G. Завдяки цьому кількість абонентів, які скористались швидкісним мобільним інтернетом, збільшилась у 1 кв 2021 на 24,3%. Використання мегабайтів на одного абонента зросло на 27,5%. На сьогодні зв’язком 4G у мережі Київстар користуються майже 10 мільйонів абонентів.

Київстар встановив в Україні понад 15 тисяч базових станцій, на яких уже активована технологія LTE (4G). Відтак 88,5 % населення України може користуватись доступом до послуг 4G у мережі оператора. Компанія продовжує будівництво мереж нового покоління, щоб до 2022 року доступ до 4G був у 90% населення.

Нові мобільні технології дають абонентам більше можливостей для бізнесу, освіти, дистанційних медичних консультацій, доступу до адміністративних послуг, тощо. Щоб скористатись послугою достатньо смартфона, який підтримує технологію LTE/4G, та відповідної SIM-карти (USIM), яку можна отримати безкоштовно у оператора.

Мобільні оператори України прискорили розвиток 4G у невеликих і труднодоступних населених пунктах завдяки перерозподілу радіочастот діапазону 900МГц. Базові станції, що працюють на цих частотах, охоплюють зв’язком більші території, що важливо для будівництва мобільних мереж у віддалених населених пунктах. Для цього Київстар добровільно поділився з іншими учасниками ринку радіочастотним спектром 900 МГц і 1800 МГц. Так інші мобільні оператори змогли сформувати суцільні смуги радіо частот, що є критичним для розвитку швидкісної мобільної передачі даних.

Довідка про Київстар:

Київстар – найбільший український оператор телекомунікацій, якого обрали майже 26 млн абонентів мобільного зв’язку і понад 1 млн користувачів "Домашнього інтернету". Компанія надає послуги на основі широкого спектру мобільних та фіксованих технологій, у тому числі 4G. Наразі 88,5% населення України живе на території дії мережі LTE Київстар. Компанія є лідером ринку мобільного зв’язку, фіксованого інтернету і конвергентних послуг (зв’язок, інтернет, ТБ). Київстар надає інноваційні рішення з використанням Big Data, IoT, Cloud solutions, мобільні фінансові послуги, та інші. Для стартап-компаній створена унікальна платформа Open API з можливістю використовувати аналітичні дані оператора для розробки цифрових продуктів. Акціонери Київстар – міжнародна Група VEON, головний офіс в Нідерландах. Акції Групи знаходяться в обігу на фондових біржах NASDAQ (Нью-Йорк) та Euronext (Амстердам). Компанія Київстар 23 роки працює в Україні, і визнана як найдорожчий бренд України, найбільший платник податків у галузі зв’язку, кращий роботодавець та соціально-відповідальна компанією.

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