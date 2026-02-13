Клімат завдає нищівного удару планеті: Земля на порозі нових кліматичних катастроф

Клімат Землі стає дедалі екстремальнішим / © Associated Press

Від початку стрімкого індустріального розвитку середня глобальна температура зросла. Найстрімкіше підняття температури відбулося за останні 35 років.

Про це пише Euronews.

Наша планета офіційно переступила поріг у 1,5°C, встановлений як пріоритетна мета Паризького кліматичного договору, підписаного 2015 року. Попри обіцянки людства скоротити викиди парникових газів і утримати планетарне потепління на рівні не більш як 1,5°C вище доіндустріального.

Земна атмосфера сьогодні затримує значно більше тепла, ніж прогнозували кліматичні моделі. За словами дослідників, від 2005 року цей енергетичний дисбаланс зріс удвічі — від 0,6 до 1,3 ват на квадратний метр.

Причиною такого прискорення науковці вважають накопичення парникових газів і зміни в хмарному покриві. Зокрема площа білих відбивних хмар скоротилася, тоді як темніших стало більше. Це послаблює здатність планети відбивати сонячне тепло назад у космос.

Дослідники зазначають, що глобальна температура Землі змінюється від року до року: наприклад, стрибок температури у 2024 році багато в чому був викликаний зміною клімату, він також був викликаний природним явищем Ель-Ніньйо на початку року. Наразі ця тенденція розсіялася.

Однак нові дослідження припускають, що навіть один місяць або рік із глобальним потеплінням на 1,5 °C може означати, що Земля вступає в довгострокове порушення цього життєво важливого порога.

Земля досягла потепління на 1,5 °C торік і, ймовірно, вступила у 20-річний період, коли середні температури також досягнуть 1,5 °.

«Перевищення температурного ліміту зазвичай оцінюється за 20-річними середніми значеннями, але моделювання кліматичних моделей показує, що нещодавнє 12-місячне порушення вказує на те, що довтривале середнє підвищення температури становить близько 1,5 градуса», — каже співавтор дослідження Крістофер Вольф, науковець з Корвалліської асоціації досліджень наземних екосистем (TERA).

Неймовірні хвилі спеки — не єдина проблема людства. Оскільки температура продовжує зростати, це створює умови для того, щоб штормові системи ставали сильнішими та поширенішими. Фактично, що тепліше стає на Землі, то частіше відбувається випаровування води, а це підживлює тропічні системи, що формуються та посилюються в океанах через підвищення температури поверхні. Також більша кількість тепла створює кращі умови для посухи, що може надалі призвести до лісових пожеж.

Дослідники зазначають, що коли клімат змінюється, можуть спрацьовувати реакції, які по колу впливають на сам клімат, посилюючи або послаблюючи початкову зміну. ​​Ці процеси відомі як цикли зворотного зв’язку щодо клімату.

Посилення зворотного зв’язку збільшує ризики прискореного потепління. Наприклад, танення льоду та снігу, відтавання вічної мерзлоти, виснаження лісів та втрата вуглецю з ґрунту можуть посилювати потепління, а отже, впливати на чутливість кліматичної системи до парникових газів.

«У тісно пов’язаній кліматичній системі Землі дестабілізація в одному регіоні може поширитися на океани та континенти, оскільки танення льоду прискорює потепління, зменшуючи альбедо та змінюючи Атлантичну меридіональну циркуляцію, що призводить до змін у тропічних дощових поясах», — пояснили вчені.

Раніше повідомлялося, що до 2070 року деякі регіони світу можуть стати непридатними для життя через спеку й вологість. Під загрозою — Бразилія, Амазонія та тропіки.