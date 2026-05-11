Клімат Землі зміниться безповоротно: Атлантична течія стрімко слабшає

Атлантична течія стрімко слабшає / © Unsplash

Реклама

Атлантична течія слабшає швидше, ніж очікувалося. Це означає, що Африці, Європі та Америці загрожують невідворотні зміни. Кліматологи пишуть, що одна з найважливіших океанічних систем Землі втрачає силу набагато швидше, ніж вважалося раніше. До кінця цього століття Атлантична меридіональна перекидна циркуляція може ослабнути на 51%.

Про це пишуть у дослідженні Phys.org.

Як пов’язані Атлантична течія і клімат усього світу

Нове дослідження показало, що ключова система течій Атлантичного океану, яка допомагає регулювати клімат планети, вже до 2100 року ослабне приблизно на 51%. Кліматологи кажуть про руйнівні наслідки для всього світу.

Реклама

Атлантична меридіональна перекидна циркуляція відіграє ключову роль у перерозподілі тепла. Вона транспортує тепліші води з тропіків на північ. Послаблення течії може призвести до суворіших зим у Північній Європі, посух у Південній Азії та регіоні Сахеля в Африці, а також підвищення рівня моря в Північній Америці.

Це всього лише дрібка наслідків, які чекають на людство вже до кінця цього століття. Попередні прогнози кліматологів виявилися помилковими, адже вони враховували послаблення течії всього на 32%, а насправді темпи майже вдвічі вищі.

Доктор Валентин Портманн з дослідницького центру Inria у Бордо-Сюд-Уест у Франції, який керував дослідженням, заявив, що нові оцінки темпів сповільнення Атлантичної течії є серйознішими, ніж очікували науковці.

«Ми наблизилися до критичного стану, який викликає занепокоєння», — додав Портманн.

Реклама

Наукова спільнота вже почала дискусії щодо того, що буде з Атлантичною течією у найближчому майбутньому.

«Існує певний консенсус щодо того, що ця циркуляція сповільниться. Але досі точаться чималі дебати щодо інтенсивності цього уповільнення», — каже директор з досліджень Французького національного центру наукових досліджень (CNRS) у Бресті Флоріан Севеллек.

Міжурядова група експертів ООН зі зміни клімату у 2021 році вважала, що течія «дуже ймовірно знизиться» протягом цього століття. Група міжнародних експертів також висловила «середню впевненість», що колапс не відбудеться вже до кінця століття.

«Незалежно від того, чи слабшає Атлантична течія, чи ні, масштабні зміни вже відбуваються… і мають посилитися в найближчі десятиліття», — заявив професор фізичної океанографії в Гетеборзькому університеті у Швеції Фаб’єн Роке.

Реклама

Головною причиною, чому слабшає Атлантична течія, є глобальне потепління. Воно змінює температуру, солоність і щільність океанічної води.

Глобальне потепління: останні новини

Нагадаємо, що Тибетське плато, відоме як «третій полюс», нагрівається значно швидше за середньосвітові показники. Це призводить до невідворотного танення льодовиків через зміни атмосферної циркуляції та зниження відбивної здатності поверхні.

Науковці встановили, що цей локальний процес має глобальні наслідки: аномальне перенесення тепла до полюсів прискорює танення морського льоду в Арктиці та Антарктиці, що за тисячі кілометрів від самого Тибету.

Дослідження підтверджує тісний взаємозв’язок усіх елементів кліматичної системи Землі. Дестабілізація атмосфери над плато послаблює полярні вихори та порушує роботу природних «терморегуляторів» планети.

Реклама

Новини партнерів