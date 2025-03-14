Кліматична катастрофа наближається: коли людство накриють повені, шторми та морози

Головна причина – природний кліматичний феномен, що призводить до періодичних коливань температури та опадів у Європі та Північній Атлантиці.

До кінця століття Велика Британія може зазнати кліматичної катастрофи, як у голлівудському фільмі "Післязавтра". Зміни вітрових потоків у Північній Атлантиці можуть спричинити в країні сильні морози, повені та нищівні шторми.

Про це пише Mail Online.

У фільмі "Післязавтра" людство стикається з апокаліптичними кліматичними катастрофами: міста опиняються під товстими шарами снігу, гігантські цунамі знищують узбережжя, а потужні торнадо розкидають автомобілі, спричиняючи хаос і руйнування. Поки що такий сценарій залишається суто кінематографічною фантастикою, що показує наслідки глобального потепління в найбільш екстремальній формі.

Однак нове дослідження попереджає: до кінця XXI століття подібні погодні явища можуть стати реальністю у Великій Британії. Науковці з Ексетерського університету та Метеорологічного управління Британії стверджують, що зміни вітрових потоків у Північній Атлантиці можуть спричинити в країні сильні морози, повені та нищівні шторми.

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Основною причиною вони називають Північноатлантичну осциляцію (NAO) – природний кліматичний феномен, що призводить до періодичних коливань температури та опадів у Європі та Північній Атлантиці.

Згідно з висновками дослідників, сучасні кліматичні моделі містять значні помилки, що ускладнює точне прогнозування поведінки NAO у майбутньому. Якщо ці прорахунки врахувати, стає очевидним: NAO може завдати нищівного удару по Британії, залишивши країну без належної підготовки до потенційних кліматичних екстремумів.

"Ці результати мають велике значення для розуміння та підготовки до екстремальних погодних явищ", – попереджає провідний автор дослідження, доктор Даг Сміт із Метеорологічного управління.

Що таке NAO?

Північноатлантична осциляція була відкрита ще наприкінці XIX – початку XX століття та діє як гігантські "гойдалки»" в атмосфері Північної Атлантики. Ця осциляція має дві фази – позитивну та негативну, які спричиняють зовсім різну погоду в Європі.

Позитивна NAO

Ця фаза виникає, коли атмосферний тиск низький над Ісландією, але високий над Азорськими островами (на захід від Португалії). Різниця в тиску спричиняє сильні західні вітри, які несуть дощові фронти, що обвалюються на Європу, викликаючи шторми та повені.

В середньому позитивна NAO збільшує кількість опадів у Північній Європі приблизно на 3 мм на день та підвищує температуру повітря на 2,8°C.

Негативна NAO

Коли різниця тиску між двома регіонами зменшується, повітряні маси майже не рухаються. У цьому разі вітри дмуть не із Заходу, а зі Сходу та Північного Сходу, приносячи холодне повітря.

"Коли NAO є негативною, зростає ймовірність сніжної зими", – пояснює метеоролог Алекс Дікін із Британського метеорологічного управління.

Одним із таких прикладів стала зима 2009-2010 років, яка спричинила транспортний колапс у Британії та стала причиною 90 смертей у Європі. У той період індекс NAO був на рекордно низькому рівні за останнє століття, що спричинило сильні східні вітри, які принесли крижане повітря з Сибіру та Арктики.

"NAO суттєво впливає на суспільство, зокрема на водопостачання, повені, смертність від холоду, транспорт, попит на енергію, пошкодження інфраструктури через шторми та економічні втрати", – зазначають автори дослідження.

Помилки в моделях загрожують майбутньому

Дослідження показало, що сучасні кліматичні моделі мають похибки у врахуванні впливу водяної пари – найпоширенішого парникового газу на планеті – на Північноатлантичну осциляцію (NAO).

З урахуванням цього фактора, вчені дійшли висновку, що до 2100 року NAO може досягти рекордних рівнів, як у позитивному, так і негативному напрямку, під впливом глобального потепління.

Якщо рівень викидів вуглекислого газу залишатиметься високим, а значних вулканічних вивержень (які також викидають парникові гази) не відбудеться, NAO може зрости у 1,4-3,7 раза більше, ніж у будь-який інший період історії.

"Наше дослідження показує, що якщо сліпо довіряти поточним моделям, суспільство може виявитися непідготовленим до майбутніх екстремальних погодних явищ. Необхідні термінові заходи з пом’якшення наслідків, щоб запобігти катастрофічним наслідкам, які спричинить безпрецедентне посилення NAO", – застерігає доктор Сміт.

Що можна зробити?

Автори дослідження, опублікованого в журналі Nature Climate Change, дійшли до висновку, що NAO, ймовірно, призведе до серйозних наслідків для суспільства, зокрема до збільшення повеней і штормів у Північній Європі.

Однак вони наголошують, що існує "чітка можливість" зменшення ризиків завдяки заходам з пом’якшення наслідків.

Дослідники також попереджають, що "довіряти моделям без критичного аналізу небезпечно", оскільки вони не можуть бути абсолютно точними.

"Моделі не можуть бути безпомилковими, і їх потрібно покращувати, щоб отримати надійні прогнози. Необхідно використовувати альтернативні підходи до моделювання, такі як запропоновані в нашому дослідженні, щоб підготувати суспільство до всього спектра можливих екстремальних явищ", – зазначають вчені.

До слова, нові дослідження вчених виявили зв'язок між сонячною активністю та землетрусами, що може допомогти вдосконалити їхнє прогнозування.