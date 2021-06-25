Кліматична катастрофа швидко насувається, є загроза голоду та дефіциту води - ООН

За даними проєкту доповіді ООН, вже до 2050 року можуть відбутися незворотні зміни в екосистемах.

Всього за 30 років кількість людей, які страждають від голоду, збільшиться на десятки мільйонів, ще 130 мільйонів опиняться за межею бідності. Міста на узбережжі потраплять до зони ризику постійних повеней. 350 мільйонів людей в мегаполісах зіткнуться з дефіцитом води - і це тоді, якщо темпи глобального потепління будуть на рівні 1,5 градуса Цельсія, показника, затвердженого у Паризьких кліматичних угодах.

Про це повідомляє Голос Америки з посиланням на майбутню доповідь міжурядової групи експертів з питань клімату, доступ до якого отримало агентство "Франс Прес".

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Головні висновки доповіді такі: зобов'язань, взятих на себе країнами раніше - мало, клімат вже змінюється, планета відчує це набагато швидше, ніж передбачали раніше, а багато процесів стануть незворотними.

У міжурядовій групі експертів по вивченню клімату витік доповіді не коментують, зазначаючи, що дослідження тривають, а фінальна версія буде опублікована в лютому наступного року. Однак, вчені-кліматологи про подібні наслідки попереджали давно.

"Нам довелося докласти чимало зусиль, щоб опинитися в тій точці, в якій ми перебуваємо. Але навіть зараз зобов'язання, взяті на себе країнами, носять добровільний характер. Урядам легко погодитися на ще більш істотні зобов'язання, якщо вони добровільні. Але проблема в тому, як впроваджувати ці зобов'язання? І я не бачу причин, за якими країни погодилися б примушувати один одного до виконання. Тому я вважаю, що становище безвихідне і швидкого рішення не буде. Однак зазначу, що незважаючи на песимізм, ця доповідь все ж далека від гірших сценаріїв, які ми розглядали 10-15 років тому, і які включали можливість повного вимирання людства", - розповів професор Ратгерського університету Мартін Банзл в інтерв'ю "Голосу Америки".

Ще одна позитивна новина полягає в тому, що згідно з доповіддю, найбільш негативним сценаріям все ж можна запобігти. Серед іншого автори звертають увагу на необхідність збереження і розвитку екосистем, так званого, "блакитного вуглецю". Також в доповіді наголошується: самою лише зміною харчування на користь рослинної їжі можна скоротити забруднення, пов'язані з продуктами, на 70% до 2050 року.

Нагадаємо, вчені вважають, що людство може почати колонізацію галактики вже на нинішньому етапі розвитку. Така колонізація не вимагає фантастичних технологій.

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