Кліматична криза: NASA пропонує "заморозити" атмосферу Землі

Учені попереджають, що 2024 року людство зіткнеться зі ще більшими хвилями тепла, посухи та лісових пожеж, ніж були минулого року. Щоб уникнути такого сценарію, вчені по всьому світу розробляють амбітні плани, щоб стримати зміну клімату.

Про це пише видання Daily Mail.

Зокрема, у NASA пропонують радикальний план боротьби зі зміною клімату, що передбачає введення в атмосферу Землі мільйонів тонн льоду для охолодження планети.

Передбачається, що дослідники відправлять літаки на висоту 17,6 км, що на 6 кілометрів вище, ніж літають комерційні літаки.

Ці висотні борти розпилять частинки льоду у верхні шари атмосфери, а це, зі свого боку, дасть змогу заморозити воду, видаливши водяну пару, перш ніж вона перетвориться на викиди парникових газів, що утримують тепло від виходу в космос, що врешті-решт призведе до підвищення температури на Землі.

Автори дослідження також зазначають, що їхній план не спрямований на зниження впливу вуглекислого газу, а лише передбачає охолодження атмосфери Землі на 1/70, що дорівнює кількості тепла, яке припадає на вуглекислий газ.

Передбачається, що частинки льоду будуть введені в атмосферу Землі в точці в західній частині Тихого океану — області розміром з Австралію. Цю точку було обрано через те, що тропопауза (межа, що відокремлює тропосферу від стратосфери) над тропічною західною частиною Тихого океану є вирішальним фактором для визначення кількості водяної пари, яку переносять у стратосферу.

Раніше вчені повідомили, що стародавні патогени, які були заблоковані протягом сотень тисяч років, починають виходити з вічної мерзлоти у міру зміни клімату — і приблизно 1% з них може становити значний ризик.

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