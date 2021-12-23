Кліматологи попереджають: 2022 рік буде одним із найспекотніших на Землі

Вчені кажуть, що парникові гази нагрівають планету дедалі швидше.
За прогнозами метеорологів з Метеорологічної служби Великої Британії, середня температура на планеті буде приблизно на 1,09 градус за Цельсієм вище за доіндустріальні показники. Хоча середня температура буде трохи нижчою, ніж у деякі роки, починаючи від 2015 року, це буде восьмий рік поспіль, коли показники перевищать доіндустріальні рівні на 1 градус.
Про це повідомляє Forbes.
Британські кліматологи прогнозують, що наступний рік буде одним з найтепліших за всю історію метеорологічних спостережень.
"Результати прогнозів показують, що парникові гази нагрівають планету дедалі швидше", - уточнив Адам Скейф з Метеорологічної служби Великої Британії.
За словами кліматолога Дуга Сміта, підвищення середньої глобальної температури приблизно маскує той факт, що у всьому світі спостерігаються значні коливання температури.
"У деяких місцях, таких як Арктика, з доіндустріальних часів потепліло на кілька градусів", — сказав Сміт.
За даними ООН, у найближчі десятиліття врожайність сільськогосподарських культур у світі може знизитися приблизно на 30% через зміну клімату, тоді як попит на продукти харчування зросте на 50%.
Раніше повідомлялося, що масштабні повені в Німеччині та Азії, катастрофічні лісові пожежі в Туреччині, Греції, США та багатьох країнах Європи – все це прямі наслідки змін клімату. 9 серпня ООН оприлюднила перший від 2013 року звіт Міжурядової групи експертів, які стверджують, що до нагрівання атмосфери, океанів і суходолу призвела саме людська діяльність.
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