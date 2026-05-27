Кліматологи попередили про екстремальну погоду 2026 року — сильне Ель-Ніньйо змінить життя на планеті

Наслідки Ель-Ніньйо

Реклама

Метеорологи попереджають про підвищення ймовірності формування рідкісного кліматичного явища «супер Ель-Ніньйо«, яке може розпочатися вже наприкінці 2026 року, чи навіть раніше, та спричинити екстремальні погодні зміни по всьому світу.

Зазначимо, що Ель-Ніньйо — це періодичне кліматичне явище в екваторіальній зоні Тихого океану, під час якого поверхневі води стають аномально теплими

Про це йдеться у матеріалі unilad.

Реклама

За даними Національного управління океанічних і атмосферних досліджень (NOAA), імовірність розвитку Ель-Ніньйо до липня 2026 року становить близько 80%.

Експерти зазначають, що «супер Ель-Ніньйо» виникає, коли температура поверхні Тихого океану значно перевищує норму, що впливає на глобальні погодні системи. Це може призвести як до аномальної спеки, так і до сильних зимових штормів.

Основні можливі наслідки Ель-Ніньйо

1. Харчова безпека

Порушення погодних умов у ключових регіонах виробництва продуктів може вплинути на постачання кави, какао, фруктів та інших товарів, що потенційно призведе до зростання цін і ризиків дефіциту.

Реклама

2. Повені та снігопади

У різних регіонах світу можливі сильні зливи та локальні повені, особливо в прибережних зонах. У гірських районах прогнозують рясні снігопади та навіть лавини.

3. Лісові пожежі та проблеми зі здоров’ям

Посушливі умови можуть сприяти поширенню лісових пожеж, що підвищує ризики для дихальної системи, зокрема загострення астми та хронічних захворювань легень.

Реклама

4. Вплив на океани та корали

Різке підвищення температури води може спричинити масове пошкодження коралових рифів, які вже страждають від кліматичних змін.

Що кажуть експерти

Метеорологи наголошують, що Ель-Ніньйо не є штормом, але посилює погодні коливання у світі.

«Наша планета ніколи ще не була такою теплою — частково через зміну клімату, а частково через можливий вплив сильного Ель-Ніньйо», — зазначають експерти.

Реклама

Фахівці додають, що інтенсивність явища може суттєво вплинути на регіональні погодні патерни, посилюючи посухи, зливи та температурні аномалії.

Нагадаємо, кліматологи б’ють на сполох, адже 2026 рік може бути на 0,06°C гарячішим за 2024-й. А наступний, 2027 рік, буде ще спекотнішим.

Новини партнерів