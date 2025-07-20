Кліматична катастрофа не за горами: вчені сказали, скільки часу залишилось у людства

Зміна клімату та глобальне потепління — більше не просто слова / © Associated Press

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Учені опублікували дослідження, в якому вони попередили про велику небезпеку для нашої планети і людства.

Про це пише Live Science.

Згідно з дослідженням, з нинішніми темпами викиду вуглекислого газу в атмосферу вже за 3 роки буде перевищено межу підвищення глобальної температури на Землі до рівня 1,5 градуса Цельсія.

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Якщо цю межу буде подолано, то планеті загрожує кліматична катастрофа, вважають дослідники. Це може призвести до зміни всіх екосистем, а також до підвищення глобального рівня моря, що загрожує затопленням багатьох територій суші.

Дослідження показує, що наразі температура на Землі на 1,2 градуса Цельсія вища, ніж у доіндустріальний період, і зростання температури здебільшого зумовлене діяльністю людини. Водночас океани Землі поглинули багато надлишкового тепла, яке буде виділятися протягом кількох десятиліть, незалежно від того, обмежать люди викиди вуглекислого газу чи ні.

Дослідники також вказують, що кліматична криза збільшує тривалість дня, оскільки масове танення полярного льоду змінює форму планети та сповільнює її обертання.

Танення льоду Гренландії та Антарктики через глобальне потепління, спричинене діяльністю людей, перерозподіляє воду з високих широт у світові океани ближче до екватора. Тому Земля стає більш широкою на екваторі, обертання планети уповільнюється, продовжуючи день.

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Раніше повідомлялося, що до 2070 року деякі регіони світу можуть стати непридатними для життя через спеку й вологість. Під загрозою — Бразилія, Амазонія та тропіки.