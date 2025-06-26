Кліматичні "американські гірки": за кілька років погода кине людям екстремальний виклик

Сильні посухи та нищівні зливи стануть звичними й частими явищами вже за кілька років

Вчені радять людству приготуватися до кліматичних «американських гірок». Нове дослідження попереджає, що вже за кілька років світ може зіткнутися зі значно сильнішими різкими змінами погоди, коли екстремальні посухи раптово змінюються руйнівними повенями. Вчені б’ють на сполох: ці різкі стрибки погоди стануть частішими та інтенсивнішими через глобальне потепління.

Про дослідження Університету науки та технологій Гонконгу (HKUST) пише Phys.org.

«Хлистові» зміни погоди та прискорення МJO: що відбувається

Загрозу загострення кліматичної кризи науковці пов’язують з посиленням так званих подій Маддена-Джуліана (MJO) — великомасштабної системи тропічної внутрішньосезонної мінливості клімату. Професор Лу Менцянь і доктор Чен Тат-Фан з HKUST пояснюють: глобальне потепління змушує ці процеси поширюватися швидше, наче прискорюючи ритм «диригента» світової погоди.

MJO — це планетарне атмосферне збурення, що рухається на схід і суттєво впливає на глобальні моделі опадів, екстремальні погодні умови, виникнення тропічних циклонів і мусонів. Завдяки найсучаснішим моделям кліматичних симуляцій команда HKUST спрогнозувала тривожне збільшення на 40% швидких подій MJO до кінця XXI століття порівняно з історичними даними спостережень за 1979–2014 роки.

Ще ближча перспектива насторожує не менше: дослідження попереджає, що частота швидких і «стрибкоподібних» подій MJO, коли конвекція різко змінює положення, збільшиться вже в найближчому майбутньому — від 2028-го до 2063 року.

Каліфорнійський урок і наслідки для всього світу

Доктор Чен Тат-Фан, провідний автор цієї роботи, наголошує на серйозності висновків дослідження.

«Глобальні різкі зміни погоди стають дедалі більшим занепокоєнням, а нещодавній звіт показує збільшення їхньої частоти на 31–66% від середини XX століття», — зазначив вчений.

Яскравим прикладом таких «гойдалок» стала Каліфорнія 2022 року: спочатку регіон потерпав від сильної посухи та лісових пожеж, а потім його накрили рекордні зливи, що призвели до повеней і зсувів ґрунту.

«Прискорення подій MJO значно скоротить час реагування на комплексні загрози, тому що накриватиме суспільства зненацька, звісно, якщо люди не вживатимуть адаптаційних заходів», — підкреслює доктор Чен.

Професор Лу Менцянь, керівник дослідження, акцентує на важливості їхньої роботи для вдосконалення прогнозування.

«Майбутні числові моделі, які точно імітують різноманітну поведінку MJO, покращать нашу здатність комплексно прогнозувати екстремальні погодні явища на 4–5 тижнів наперед, що значно зменшить кількість жертв та пошкодження екосистем і людських суспільств», — зазначив вчений.

Дослідники зауважили, що висновки їхнього дослідження — це не просто прогноз, а заклик до дії, щоб людство мало можливість підготуватися до нових кліматичних викликів.

Нагадаємо, Україна все частіше стикається з небезпечними смерчами й торнадо. Екологи пов’язують це зі зміною клімату та попереджають про збільшення кількості катаклізмів.