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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Наука та IT
Кількість переглядів
291
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Кліматичний маятник розгойдується: Ель-Ніньйо 2026 буде страшним, але це лише репетиція катастрофи

Вчені попереджають: через прихований вплив глобального потепління Ель-Ніньйо готує людству абсолютно нові, непередбачувані наслідки.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Ігнатова Ірина Ігнатова
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Ураган

Цьогоріч наслідки Ель-Ніньйо будуть гіршими ніж будь-коли / © Associated Press

Планета знову розгойдує свій головний кліматичний маятник. Тропічна частина Тихого океану стрімко нагрівається, атмосфера перебудовується — і все це означає одне: Ель-Ніньйо повертається. За прогнозами, цього разу він прийде на тлі вже рекордно гарячої планети. А це, кажуть кліматологи, зовсім інша історія, ніж усі попередні.

Про наближення нового Ель-Ніньйо попереджає Всесвітня метеорологічна організація (WMO) у своєму офіційному звіті.

Що таке Ель-Ніньйо і чому він стосується кожного

Назва «Ель-Ніньйо» у перекладі з іспанської означає «хлопчик» або «немовля». Так його охрестили перуанські рибалки, які помічали, що раз на кілька років перед Різдвом тепла течія приходить до берегів Південної Америки — і риба зникає. Сьогодні ми знаємо, що за цим «різдвяним гостем» стоїть один із найпотужніших природних кліматичних механізмів на Землі.

У звичайні роки пасати — постійні тропічні вітри — женуть теплу поверхневу воду від берегів Америки на захід, до Індонезії та Австралії. Біля Перу та Еквадору натомість із глибин піднімається холодна вода, багата на поживні речовини, — і риби там повно. Але раз на два-сім років ця система дає збій. Вітри слабшають, тепла вода розтікається на схід — і ось уже одні регіони топить від злив, інші горять від посухи, а середня температура планети стрибає вгору. Це і є Ель-Ніньйо.

Цифри, від яких незручно

Відповідно до травневого бюлетеня американського Центру кліматичних прогнозів NOAA, ймовірність того, що Ель-Ніньйо з’явиться вже у травні-липні 2026 року, становить 82%. А те, що він триватиме до зими 2026–2027 — аж 96%.

WMO у своєму оновленні фіксує 80% ймовірність розвитку Ель-Ніньйо протягом червня-серпня 2026 року. Більшість прогностичних моделей очікують щонайменше помірну подію — а деякі не виключають сильної.

Для розуміння масштабів: попередній Ель-Ніньйо 2023–2024 років був одним із п’яти найсильніших за всю історію спостережень і зіграв роль у тому, що 2024 рік став найспекотнішим за всю задокументовану історію.

«Ель-Ніньйо підливає пального у вогонь планети, що нагрівається. Наслідки вдаряють сильніше, поширюються далі і перетинають кордони з руйнівною швидкістю», — заявив Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш.

Хто постраждає найбільше

Ель-Ніньйо не діє однаково скрізь — у кожного регіону своя «персональна» реакція на цей кліматичний збій.

Австралія та Індонезія — посухи, спека, підвищений ризик лісових пожеж. Частини Південної Америки — навпаки, сильні зливи й повені. Для Індії та Південної Азії ключове питання — мусон: Ель-Ніньйо часто послаблює мусонні дощі, що загрожує сільському господарству мільярдів людей.

У Північній Америці він змінює траєкторії зимових штормів. В Атлантиці — зазвичай пригнічує ураганну активність через посилення вертикального зсуву вітру, хоча навіть один шторм біля узбережжя може стати катастрофою.

«Ми маємо підготуватися до потенційно сильного Ель-Ніньйо, який посилить посухи, сильні дощі й ризик теплових хвиль як на суші, так і в океані», — попередила генеральна секретарка WMO Селеста Сауло.

Чому цього разу може бути гірше, ніж раніше

І ось тут починається найтривожніша частина історії. Ель-Ніньйо — явище природне, воно існувало задовго до людини. Але людина змінила планету, на якій воно відбувається.

New Scientist описує це так: уявіть хвилю на морі. Ель-Ніньйо — це гребінь хвилі. Глобальне потепління підіймає весь рівень моря під нею. Тому навіть звичайний гребінь тепер сягає вище, ніж раніше.

Фізика проста: тепліша атмосфера утримує більше водяної пари — а водяна пара це паливо для сильних злив. Тепліші океани легше підтримують морські теплові хвилі. Вищі базові температури роблять теплові удари смертоноснішими.

«Навіть стандартний Ель-Ніньйо у майбутньому спричинятиме більші регіональні та глобальні наслідки», — каже Аксель Тіммерманн з Університету Пусана в Кореї.

Його команда додає ще тривожніший висновок: комп’ютерні моделі прогнозують перехід до регулярніших і значно сильніших екстремумів Ель-Ніньйо і Ла-Нінья, а також розширення їхнього впливу — зокрема на Європу, яка досі майже не відчувала прямих наслідків.

Що кажуть наукові дослідження

Це не просто тривожні слова — за ними стоїть аналіз результатів спостережень. Ще у 2014 році дослідження в журналі Nature Climate Change показало: в умовах парникового потепління частота екстремальних Ель-Ніньйо може подвоїтись. Механізм — прискорене нагрівання поверхні східної екваторіальної частини Тихого океану, що полегшує виникнення потужної конвекції.

Пізніше дослідження в тому ж Nature Climate Change уточнило: навіть якщо людству вдасться дотриматися цілей Паризької угоди і обмежити потепління до 1,5–2°C, інтенсивність коливань ENSO все одно зросте — і з цим згодні 87% кліматичних моделей. Більші коливання означають більший «кліматичний батіг»: роки з надлишком дощів змінюватимуться роками жорсткої посухи — швидше і різкіше, ніж будь-коли.

Три найсильніших Ель-Ніньйо сучасної ери — 1982–83, 1997–98 і 2015–16 — коштували людству трильйони доларів збитків, масову загибель коралів і морської фауни. У теплішому світі рахунок буде вищим.

Чи є хороші новини?

Є одна. Сучасні системи раннього попередження дозволяють прогнозувати Ель-Ніньйо за місяці до його піку. WMO наголошує: точний сезонний прогноз не зупиняє посуху чи повінь, але дозволяє заздалегідь планувати запаси води, обирати стійкіші культури, готувати лікарні і захищати людей від спеки.

Уряди, фермери та енергетики вже зараз отримують сигнал: готуйтесь. Для сільського господарства це означає перегляд посівних планів і страхових ризиків. Для медицини — плани реагування на теплові хвилі. Для міст — підготовку інфраструктури до сплесків попиту на охолодження.

Ель-Ніньйо тимчасовий. Але потепління — довгострокове. Коли «хлопчик» піде, базова температура планети залишиться такою ж. І наступний раз він прийде вже на ще гарячішу Землю. NOAA вже фіксує: підводні температури в екваторіальній частині Тихого океану перевищують норму на 6°C — і це резервуар тепла, який живитиме подію місяцями. Маятник розкачується. Питання лише в тому, наскільки сильно він хитнеться цього разу.

Нагадаємо, 2026 рік може увійти в історію як найспекотніший через супер-Ель-Ніньйо. Кліматологи попереджають про новий температурний стрибок.

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