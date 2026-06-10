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Код, який привів людей на Місяць, вручну “вплітали” жінки: маловідома історія легендарної місії Apollo
Жінки на заводі Raytheon вручну протягували мідний дріт крізь магнітні сердечники, створюючи код, який допоміг посадити людей на Місяць.
Коли говорять про висадку Apollo 11 на Місяць, найчастіше згадують астронавтів, ракети NASA та інженерів, які створили одну з найскладніших місій XX століття. Але за цим польотом стояла ще одна маловідома частина історії — жінки, які буквально вручну “вплітали” програму бортового комп’ютера у фізичну пам’ять.
Про це йдеться в матеріалі Space Daily.
1968 року програмне забезпечення для Apollo не завантажували з диска і не записували на носій у сучасному розумінні. Його створювали мідним дротом, який вручну протягували крізь крихітні магнітні сердечники. Цю роботу виконували жінки на заводі Raytheon у Волтемі, штат Массачусетс. Саме вони створювали пам’ять, яка мала допомогти Apollo 11 посадити людину на Місяць.
Бортовий комп’ютер Apollo, розроблений у Лабораторії приладобудування Массачусетського технологічного інституту, мав два типи пам’яті. Оперативна використовувалася для тимчасових обчислень, а постійна зберігала саму польотну програму. Її називали core rope memory — “пам’ять на сердечникових тросах”.
Принцип був незвичним. Якщо дріт проходив крізь маленьке феритове кільце, це означало одиницю. Якщо обходив кільце — нуль. Так, крок за кроком, біт за бітом, програму перетворювали на щільно сплетений фізичний об’єкт.
Після завершення плетіння код уже не можна було просто переписати. Якщо в програмі знаходили помилку або її змінювали, модуль доводилося розплітати й створювати заново. Одна помилка могла зіпсувати весь блок.
На заводі жінок, які виконували цю роботу, називали “маленькими старенькими” — Little Old Ladies, або LOL. Назва звучала жартівливо, але водночас показувала ставлення до їхньої праці: інженерні рішення асоціювали з чоловіками, а ручну роботу, без якої ці рішення не могли б полетіти в космос, часто залишали в тіні.
Насправді ця робота вимагала надзвичайної точності. Багато працівниць мали досвід шиття або ткацтва, тому могли працювати з тонкими дротами, голками й складними схемами. Часто дві жінки сиділи по різні боки модуля і передавали довгу голку одна одній, наче човник у ткацькому верстаті.
На створення одного модуля могло піти до восьми тижнів. Повний комплект постійної пам’яті для одного комп’ютера Apollo вимагав місяців ручної праці.
Сам код, який потім вплітали у ці сердечники, створювала команда під керівництвом Маргарет Гамільтон. Саме вона очолювала групу програмного забезпечення в MIT і просувала саме поняття “software engineering” — інженерія програмного забезпечення.
Під час посадки Apollo 11 її програмна система зіграла критичну роль. За кілька хвилин до приземлення комп’ютер почав видавати аварійні сигнали 1202 і 1201 через перевантаження процесора. Система, розроблена командою Гамільтон, відкинула менш важливі завдання й залишила пріоритетною програму посадки.
Завдяки цьому Ніл Армстронг і Базз Олдрін змогли сісти на Місяць, маючи лише кілька секунд запасу пального.
Та історія Apollo — це не лише про інженерів, астронавтів і гучні імена. Це також історія про людей, чия праця залишалася майже невидимою. Жінки, які вручну створювали пам’ять для комп’ютерів, рідко потрапляли в технічні документи чи офіційні розповіді про космічну програму.
Схожа ситуація була і з іншими частинами місії. Наприклад, скафандри Apollo також вручну шили жінки на заводі Playtex у Делавері. Тобто дві критично важливі для безпеки речі — програму й скафандри — створювали руками люди, чиї імена довго залишалися майже невідомими.
Сьогодні модулі пам’яті Apollo зберігаються в музеях як унікальні артефакти. Зовні вони нагадують невеликі запечатані блоки, але всередині — тисячі дротів і крихітних кілець, які досі зберігають одиниці й нулі польотної програми.
Комп’ютер командного модуля Apollo 11 досі перебуває всередині “Колумбії” в Національному музеї авіації та космонавтики Смітсонівського інституту. Інші модулі залишилися на Місяці — у частинах місячних модулів або серед уламків після запланованих падінь на поверхню.
Ці одиниці й нулі, вплетені жінками під Бостоном у 1968 році, досі існують у тому самому порядку. Частина — у музейних експонатах на Землі, частина — у місячному реголіті.
І саме ця ручна, майже текстильна робота стала частиною однієї з найскладніших технологічних місій в історії людства.
До слова, розсекречені матеріали місії «Аполлон-12» знову привернули увагу до теми НЛО. На фото та у стенограмах астронавти описували загадкові вогні, що «відлітали до зірок».