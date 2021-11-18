Коктейль з антитіл AstraZeneca захищає від коронавірусу на 83%: дослідження

Коктейль з антитіл AstraZeneca захищає від коронавірусу на 83%: дослідження

Понад 75% учасників випробування перебувають у групі ризику тяжкого перебігу COVID-19.

Коктейль з антитіл "AZD7442", розроблений британсько-шведською фармкомпанією AstraZeneca, захищає від симптоматичного перебігу COVID-19 на 83%.

Про це із посиланням на попередні результатии третьої фази клінічних випробувань препарату повідомляє CNBC.

Зазначається, що дослідження впродовж шести місяців відбувалися у 87 центрах з п'яти країн, зокрема зі США, Великої Британії, Іспанії, Бельгії та Франції.

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Участь у випробуванні загалом взяли 5 197 осіб, 3 460 з яких отримали 300 мг "AZD7442", а ще 1 737 - плацебо із сольовим розчином. Водночас тих, хто вирішив залишити випробування, щоб вакцинуватися, (206 учасників) згодом виключили з аналізу.

Результати показали, що у пацієнтів, які отримали разову ін'єкцію препарату, ймовірність розвитку симптоматичних випадків коронавірусу виявилася на 83% нижчою, ніж в учасників, які отримували плацебо.

До того ж, через пів року після початку випробувань серед пацієнтів із коктейлем з антитіл не зафіксували жодного випадку серйозного перебігу COVID-19 або смерті, тоді як п'ятеро учасників групи, яка отримала плацебо, тяжко хворіли коронавірусом, а двоє померли від ускладнень інфекції.

Понад 75% учасників випробування перебували у групі високого ризику зараження тяжким COVID-19. "Суб'єкти продовжуватимуть оцінюватися впродовж 15 місяців", - йдеться у матеріалі.

За даними AstraZeneca, близько 2% населення світу схильні до ризику поганої реакції на вакцинацію проти коронавірусу. Йдеться, зокрема, про пацієнтів, які отримують діаліз, проходять хіміотерапію та вживають імунодепресанти за таких захворювань як ревматоїдний артрит.

У жовтні AstraZeneca звернулася до Управління з продовольства і медикаментів США із пропозицією схвалити екстрене застосування "AZD7442", однак дозволу поки не отримала.

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