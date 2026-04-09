Колапс Гольфстріму може прискорити потепління: вчені назвали нову загрозу

Глобальне потепління / © pixabay.com

Реклама

Колапс ключової океанічної системи — Атлантичної меридіональної перекидної циркуляції (АМОК), до якої належить Гольфстрім, може не лише охолодити частину Європи, а й спричинити додаткове глобальне потепління.

Про це свідчать результати нового дослідження Потсдамського інституту дослідження впливу клімату, передає видання Daily Mail.

Вчені змоделювали сценарій зупинки АМОК і дійшли висновку: у такому разі океан почне вивільняти значні обсяги вуглецю, які нині накопичені у глибинних водах. Це призведе до зростання концентрації CO₂ в атмосфері на 47–83 ppm та додаткового підвищення глобальної температури приблизно на 0,27°C.

Реклама

АМОК виконує роль глобального «конвеєра» тепла, переносячи теплі води на північ і холодні — на південь. Ключовим механізмом цієї системи є занурення холодної солоної води поблизу Гренландії. Однак через приплив прісної води від танення льодовиків щільність води зменшується, що може уповільнити або зупинити циркуляцію.

Моделювання показало, що після колапсу АМОК відбудеться перерозподіл температур: Північна півкуля загалом охолоне, тоді як у південній частині планети потепління посилиться. Зокрема, в Арктиці температура може знизитися на 7°C, тоді як в Антарктиці — зрости приблизно на 6°C.

Дослідники також зазначають, що океан, який нині поглинає близько чверті антропогенних викидів CO₂, у разі колапсу може перетворитися на джерело вуглецю. За словами директора інституту Йохана Рокстрема, це створить додатковий тиск на кліматичну систему.

Водночас наслідки значною мірою залежать від рівня CO₂ в атмосфері. За високих концентрацій парникових газів колапс АМОК може спричинити ще більші викиди вуглецю та посилити потепління, зокрема в Антарктиці — більш як на 10°C. Це загрожує стабільності льодовиків і може пришвидшити підвищення рівня моря.

Реклама

Окремо вчені наголошують: якщо система зруйнується за нинішніх або вищих концентрацій CO₂, її відновлення малоймовірне.

«Вищі концентрації CO2 фундаментально змінюють стабільність AMOC, перетворюючи систему на бістабільний режим, де AMOC може слабшати протягом сотень років, перш ніж перейти в колапсований стан і залишатися в ньому», — зазначив співавтор дослідження доктор Маттео Віллейт.

