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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Наука та IT
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49
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"Колекціонер кісток": на Гаваях знайшли гусеницю-канібала

На Гаваях виявили хижу гусеницю, яка не лише вбиває комах, а й прикрашає себе їхніми останками. Вчені назвали її «колекціонером кісток».

Автор публікації
Фото автора: Софія Бригадир Софія Бригадир
Гусениця з Гаваїв

Гусениця-канібал. Фото: Даніель Рубінофф

На гавайському острові Оаху вчені знайшли унікальний вид хижої гусениці, що мешкає лише тут, отримав моторошне прізвисько — «колекціонер кісток». І недарма, адже ця істота має дивовижну та дещо жахливу звичку — прикрашати своє тіло рештками своїх жертв.

Про це повідомило видання Independent.

Повільно пересуваючись павутинним шовком, ця гусениця-хижак полює на інших комах. Після трапези вона не просто залишає порожні екзоскелети, а дбайливо прикріплює їх до свого шовкового чохла. Голови мурах, крила мух — все це стає частиною химерного татуювання на її тілі.

Вчені висувають гіпотезу, що цей своєрідний панцир з останків може слугувати гусениці камуфляжем, дозволяючи їй непомітно підкрадатися до здобичі, що потрапила в павучі тенета, не стаючи при цьому наступною жертвою. Багато гавайських гусениць використовують шовкові залози для створення захисних чохлів, маскуючи їх лишайниками чи піском. Однак використання саме частин тіл убитих комах є абсолютно новим явищем.

За понад два десятиліття спостережень вченим вдалося знайти лише 62 особини хижих гусениць, що свідчить про їхню надзвичайну рідкість. Цікаво, що «колекціонери кісток», знайдені на Гаваях, навіть не гребують канібалізмом, поїдаючи один одного.

За оцінками дослідників, походження цього унікального виду сягає щонайменше шести мільйонів років, що робить їх навіть давнішими за самі Гавайські острови. Сьогодні ці дивовижні істоти мешкають на ізольованій ділянці гірського лісу.

Нагадаємо, вчені знайшли риб із величезними губами та розкрили секрет такої аномалії.

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