Коли і як зникло життя на Марсі: вчені нарешті з’ясували

Вчені з Університету штату Арізона кажуть, що мікроби на Червоній планеті змінили там клімат.

Вчені з Університету штату Арізона створили нове моделювання стародавнього Марса з відтворенням його кори, атмосфери та клімату.

Про це пише New Atlas.

Наразі Марс є холодною, пустельною планетою, з дуже тонкою і розрідженою атмосферою. Але вчені за останні десятиліття з'ясували, що Червона планета колись мала тепліший клімат, на ній були річки, озера, навіть океани з води, і на Марсі могло бути мікробне життя.

Вчені створили нове моделювання стародавнього Марса з відтворенням його кори, атмосфери та клімату. Модель показала, що стародавні мікроби, які жили на Марсі приблизно 3,7 млрд років тому і водночас виділяли метан, знищили себе через те, що змінили клімат на планеті.

Вчені припустили, що на Марсі жили мікроби, які споживали вуглекислий газ і водень з атмосфери та натомість виділяли метан. Але це вплинуло на всю місцеву екосистему.

Це мікробне життя на Марсі існувало не дуже довго, лише кілька сотень мільйонів років.

Вчені вважають, що мікроби видалили дуже багато водню з атмосфери Марса, а натомість наповнили її метаном. Якщо раніше на Марсі було досить тепло (середня температура становила від -10 до +20 градусів Цельсія), то після зміни атмосфери настало похолодання. І ця зміна клімату сталася протягом кількох сотень тисяч років.

Раніше міжнародна група вчених виявила дві нові екзопланети, які є суперземлями.

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