Коли Місяць став твердим: нове дослідження розкриває давню загадку

Дослідження показало, що процес охолодження супутника тривав близько 20 млн років.

Вчені встановили, що Місяць повністю затвердів приблизно 4 млрд 430 млн років тому. Це вдалося з’ясувати завдяки аналізу місячних каменів, доставлених астронавтами місій "Аполлон".

Про це повідомило видання Universe Today.

Вчені вважають, що Місяць утворився після зіткнення Землі з великим космічним тілом. Спочатку він був розжареною магматичною кулею, яка поступово охолоджувалася. Зрештою близько 99% магматичного океану Місяця затверділо, а залишки стали унікальною речовиною KREEP, що містить калій, рідкісноземельні елементи та фосфор.

Учені проаналізували склад місячних каменів, привезених на Землю, щоб з’ясувати, коли магматичний океан на супутнику охолов. Вони дослідили співвідношення лютецію та гафнію – елементів, якіо містяться в залишковій речовині KREEP. Порівнявши ці дані з метеоритами, науковці визначили, що Місяць затвердів приблизно 4 млрд 430 млн років тому, а його повне охолодження тривало близько 20 млн років.

Це відкриття допоможе краще зрозуміти не лише історію Місяця, а й формування Землі, адже удар, що створив супутник, міг бути останнім великим зіткненням нашої планети.

Нагадаємо, вчені пояснили, чому Місяць іноді здається меншим, ніж зазвичай.

Читайте також: