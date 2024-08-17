Коли світ пережив найспекотніший день в історії спостережень: відповідь вчених 

Вчені з'ясували, що останні 13 місяців на планеті виявилися найспекотнішими за всю історію спостережень.

Про це пише SciTechDaily.

Дані NASA свідчать, що 22 липня 2024 року став найспекотнішим днем в історії спостережень — вчені попереджають, що це важлива межа в низці безпрецедентно високих температур.

Дослідники зазначають, що 21 і 23 липня також стали рекордно спекотними та побили рекорд, встановлений 2023 року. Експерти наголошують, що ці температурні рекорди, по суті, є частиною довгострокової тенденції потепління, спричиненої діяльністю людини, здебільшого спалюванням викопного палива та викидом парникових газів.

Зі слів Білла Нельсона з NASA, у рік, який визнано найспекотнішим в історії спостережень, останні два тижні виявилися "особливо суворими". Експерт зазначає, що вони з колегами використовують понад два десятки супутників для спостереження за планетою, а збір даних триває останні 60 років.

На основі цих даних NASA змогло надати аналіз того, як місцеві спільноти можуть підготуватися, адаптуватися та уникнути небезпеки в умовах, що швидко змінюються.

Дані спостережень свідчать про те, що спалюючи викопне паливо і руйнуючи природу, люди раз у раз викидають в атмосферу гази, що утримують тепло. У результаті від часів промислової революції середня глобальна температура Землі піднялася на 1,2°C.

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