Коли світ з'єднає глобальний супутниковий Інтернет Starlink: Маск поділився планами

В найближчі 12 місяців SpaceX розраховує залучити ще 500 тис. нових абонентів Starlink.
Система глобального супутникового інтернету Starlink вийде з фази відкритого бета-тестування не в серпні, як раніше планувалося, а в жовтні.
Про це під час конференції Mobile World Congress 2021 заявив глава SpaceX Ілон Маск, повідомляє ITC.ua.
Зазначається, що в найближчі 12 місяців SpaceX розраховує залучити ще 500 тис.нових абонентів Starlink.
Крім того, SpaceX подала в FCC заявку, де розкрила деталі плану по Starlink Gen2.
Так, компанія розраховує використовувати корабель наступного покоління Starship в потрібній конфігурації, щоб за один запуск виводити на орбіту близько 400 супутників Starlink, і надалі розширити інтернет Starlink на Місяць і Марс після їх успішної колонізації. У документі згадувалося про розміщення 29 988 супутників на 9 різних орбітальних висотах.
Нагадаємо:
- Зараз компанія винахідника Ілона Маска є найбільшим супутниковим оператором в світі.
- У лютому SpaceX відкрила передзамовлення на свій інтернет-сервіс Starlink у всьому світі.