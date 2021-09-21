Коли світ з'єднає глобальний супутниковий Інтернет Starlink: Маск поділився планами

В найближчі 12 місяців SpaceX розраховує залучити ще 500 тис. нових абонентів Starlink.

Система глобального супутникового інтернету Starlink вийде з фази відкритого бета-тестування не в серпні, як раніше планувалося, а в жовтні.

Про це під час конференції Mobile World Congress 2021 заявив глава SpaceX Ілон Маск, повідомляє ITC.ua.

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Зазначається, що в найближчі 12 місяців SpaceX розраховує залучити ще 500 тис.нових абонентів Starlink.

Крім того, SpaceX подала в FCC заявку, де розкрила деталі плану по Starlink Gen2.

Так, компанія розраховує використовувати корабель наступного покоління Starship в потрібній конфігурації, щоб за один запуск виводити на орбіту близько 400 супутників Starlink, і надалі розширити інтернет Starlink на Місяць і Марс після їх успішної колонізації. У документі згадувалося про розміщення 29 988 супутників на 9 різних орбітальних висотах.

Нагадаємо:

Зараз компанія винахідника Ілона Маска є найбільшим супутниковим оператором в світі.

У лютому SpaceX відкрила передзамовлення на свій інтернет-сервіс Starlink у всьому світі.

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