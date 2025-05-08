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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Наука та IT
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29
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Колючі дияволи, які «носять» корони: вчені показали найдивовижніших комах

Науковці показали світу колючих дияволів — комах із короною та гострими шипами. Чим вони вражають дослідників?

Автор публікації
Фото автора: Софія Бригадир Софія Бригадир
Колючий диявол

Колючий диявол / © Shutterstock

Наша планета населена мільйонами дивовижних видів, але деякі з них виглядають так, ніби прибули з іншої реальності. Серед них — колючий диявол коник (Panacanthus cuspidatus), якого вчені вважають однією з найнезвичайніших комах у світі.

Про це повідомило видання IFLScience.

На голові цієї комахи розташована дивна структура, схожа на корону, а все тіло вкрите гострими шипами. На відміну від більшості коників, колючі дияволи — хижаки. Вони використовують свої колючі ноги для ловлі здобичі, а шипи слугують не лише для залякування, але й для захисту від хижаків.

У сезон розмноження самці видають гучні звуки, тертя частинами тіла (стридуляція). Однак їхні «пісні» приваблюють не лише самиць, а й кажанів — природних ворогів цих комах. Цікаво, що дослідження показали: чим складніша пісня самця, тим більш колючим він є — можливо, це еволюційний захист від з’їдання.

Нагадаємо, вчені назвали точну межу виживання планети.

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