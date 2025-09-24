Колонізація Марса: Маск здивував, наскільки реальним стало заселення Червоної планети

Маск вважає колонізацію Марса можливою вже за 30 років

Засновник компанії SpaceX Ілон Маск заявив, що людство зможе заснувати самодостатнє поселення на Марсі до 2055 року. За його словами, для цього необхідний «експоненціальний приріст» обсягів вантажів, які доставляються на Червону планету.

Про це пише Space.com з посиланням на виступ Маска на All-In Summit.

«Я думаю, це можна зробити за 30 років, за умови експоненційного збільшення тоннажу, що відправляється на Марс, з кожним наступним вікном польотів на Марс, яке відбувається кожні два роки», — заявив Ілон Маск у відеозверненні до учасників саміту.

Така періодичність польотів пов’язана з тим, що Земля та Марс вишиковуються у певну лінію, яка придатна для міжпланетних місій лише раз на 26 місяців.

Корабель Starship — ключ до успіху

Для здійснення цієї амбітної мети Маск покладається на космічний корабель Starship — найпотужнішу ракету, що коли-небудь створювалась. Цей корабель складається з двох елементів, які мають бути багаторазовими: прискорювач Super Heavy та верхній ступінь Starship (або Ship). Обидва виготовлені з нержавіючої сталі та оснащені двигуном нового покоління Raptor від SpaceX, що працює на рідкому кисні і рідкому метані (обидва, як підкреслив Маск, можна виробляти на Марсі).

Маск наголосив, що для успішного поселення на Марсі потрібно буде доставити величезну кількість матеріалів, від житлових модулів до допоміжних роботів. Щоб бути по-справжньому самодостатнім, поселення також потребуватиме «всіх інгредієнтів цивілізації», — від матеріалів для вирощування їжі та виробництва палива з марсіанської атмосфери до створення мікросхем, комп’ютерів і ракет.

Випробування та майбутні плани

Космічний корабель все ще перебуває на стадії розробки та випробувань. Starship здійснив 10 польотів у повній конфігурації. Десятий політ був успішним і досяг усіх основних цілей місії, включаючи перше в історії розгортання корисного навантаження в космосі.

Проте, для повного багаторазового використання Starship є ще багато роботи, яка стосується теплового щита.

«Нікому ще не вдавалося створити багаторазовий орбітальний тепловий щит. Тепловий щит шатла доводилося ремонтувати дев’ять місяців після кожного польоту», — пояснив Маск.

Він висловив оптимізм щодо здатності SpaceX подолати ці перешкоди. Третя версія корабля буде здатна перевозити понад 100 тонн на орбіту. За словами Маска, висота Starship Version 3 складе близько 125 метрів, тоді як Version 2 — 121 метр. Версія 3 стане першою версією корабля, здатної долетіти до Марса, і SpaceX сподівається здійснити за її допомогою перші безпілотні випробувальні польоти на Червону планету вжемнаступного року.

Ілон Маск підкреслив, що заснував компанію SpaceX у 2002 році саме для того, щоб допомогти людству вийти за межі Землі.

«Найважливіше, щоб Марс став самодостатнім, щоб ми дійсно були багатопланетним видом. На Землі завжди існує ризик знищення — самознищення або якогось стихійного лиха. Тому ймовірна тривалість життя свідомості різко зростає, як тільки ми стаємо багатопланетним видом. Ключовим питанням стає: чи зможе поселення на Марсі вижити, якщо кораблі постачання перестануть прибувати?», — наголосив Ілон Маск.

Нагадаємо, NASA офіційно оголосило про новий набір астронавтів — десятеро кандидатів, що готуватимуться до майбутніх місій, включаючи політ на Марс. Цей 24-й набір, перший з 2021 року, складається з шести жінок і чотирьох чоловіків, обраних із понад 8 тисяч претендентів.